Seksuelle overgreb: Fem anmeldelser om ugen

Selv om politiet først i februar har den endelige årsstatistik klar for 2021, vil politimester Bjørn Tegner Bjørn godt vove et øje, når det gælder de former for kriminalitet, der særligt skiller sig ud.

Det skriver avisen AG.

- Jeg kan umiddelbart konstatere, at vi i 2021 desværre fortsat ligger på et uhyggeligt højt. antal voldssager og husspektakler. Tallene er meget lig 2020. Det er min umiddelbare vurdering, fortæller Bjørn Tegner Bay.

Betegnelsen uhyggelig kan ikke siges at være en underdrivelse. I 2020 modtog politiet 1394 anmeldelser om vold. Det svarer til en stigning på 49 procent i forhold til året før. En udvikling, der altså desværre ikke har vist sig at være en undtagelse. Langt de fleste voldsepisoder sker typisk natten til lørdag, og alkohol er været involveret i hovedparten af sagerne. Et mønster, der ikke er nogen grund til at tro ikke skulle være gået igen i 2021.

Sexovergreb mod børn er et område, hvor politiet de senere år har intensiveret arbejdet. Det er sket i takt med, at området har fået stærkere fokus, især fra Børnetalsmanden, men også politisk er det tidligere så tabubelagte emne kommet mere i centrum.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: