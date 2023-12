Seks unge udvalgt til drømmerejse

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. december 2023 - 15:31

Det bliver noget af en livsoplevelse for de seks unge, der er kommet igennem nåleøjet og valgt til at repræsentere Grønlands kulturelle bidrag til AWG 2024. Udover turen til Alaska skal de unge mennesker også til Island og Færøerne og møde andre jævnaldrende.

I september begav NAPA sig til Tasiilaq for at opspore lovende unge talenter til Arctic Winter Games’ kulturprogram. 21 deltog i auditions. Herefter havde alle unge i landet mulighed for at deltage i digitale auditions.

Håndfuld af diamanter

- Vi har modtaget et imponerende antal audition-videoer, og vi var helt overvældede. Vi har følelsen af at stå med en hel håndfuld af diamanter. Vi ville ønske, at vi kunne sende mange flere af sted, og valget har været rigtig svært, siger Kuluk Helms, der står for instrueringen af kulturindslaget til AWG, i en pressemeddelelse.

De seks unge er:

Hans Karlsen fra Kullorsuaq

Petra Bidstrup fra Kullorsuaq

Louisa Ignatiussen fra Tasiilaq

Poul-Erik Kristiansen fra Tasiilaq

Qarsoq Rasmussen fra Nuuk

Aviaaja Korneliussen fra Nuuk

Den grønlandske kulturdelegation skal efter rejsen til Alaska videre på tour i Island og Færøerne, hvor de skal mødes med unge i de andre lande.

Karrierefremmende

- Vi er glade for at kunne give de unge denne mulighed. Vores erfaring viser, at mange af dem der deltager i Arctic Winter Games kulturprogram senere får en karriere i kulturlivet. At skabe muligheder for unge er vores drivkraft, udtaler Søren Würtz, direktør for NAPA.