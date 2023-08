Sejr til Grønland: NUIJA vinder nyt arktisk melodi grand prix

Thomas Munk Veirum Søndag, 13. august 2023 - 09:42

Det blev til grønlandsk sejr, da der lørdag for første gang blev afholdt Pan-Arctic Vision - en ny musikkonkurrence mellem de arktiske regioner.

Konkurrencen har det europæiske melodi grand prix Eurovisionen som forbillede. Det vil sige, at der undervejs i eventet blev meldt ind fra de forskellige deltagende regioner og lande, som tildelte artisterne point.

10 artister deltog i konkurrencen, der fandt sted i det nordlige Norge, og Grønland var repræsenteret med bandet NUIJA, der har base i Nuuk.

Stor oplevelse

Forsanger og guitarist i NUIJA, Nick Ørbæk, fortæller, at bandet er glade for sejren, men selve oplevelsen ved at deltage har betydet mere:

- Det er enormt fedt og stort at få lov at repræsentere Grønland.

- Selve sejren jubler vi ikke så meget over, for det vigtigste er, at det har været en super oplevelse, hvor vi har mødt en masse nye mennesker og fået nye forbindelser og venskaber.

- Vi er meget glade for at vinde men også for at få lov til at repræsentere vores musik og Grønland. Vi er meget stolte og glade, siger Nick Ørbæk til Sermitsiaq.AG.

Blev overrasket over stemningen

Forsangeren fortæller, at der var en fantastisk stemning i byen Vadsø i Nordnorge, som dannede rammen om Pan Arctic-Vision:

- Da vi i sin tid sendte en ansøgning om at komme med i konkurrencen, vidste vi ikke helt, hvad vi gik ind til, for beskrivelsen var meget kort. Men vi synes, det var en spændende idé.

- Helt op til selve konkurrencen var vi ikke helt klar over, hvad det var, men da vi så ankommer til Vadsø, så er der bare god stemning, og det er kæmpe stort og med en stor produktion, siger Nick Ørbæk.

Vellykket produktion

Han roser desuden arrangørerne:

- I forhold til at det var første gang, det blev afviklet, så var det utrolig vellykket. Alt gik efter planen.

- Der var masser af tilskuere, en kæmpe scene. Det har været en vild rejse at opleve, siger Nick Ørbæk.

NUIJA fik flest stemmer og vandt altså det første Pan-Arctic Vision, og herunder kan fordelingen af stemmerne ses:

Grafik fra udsendelsen med de afgivne stemmer. Pan-Arctic Vision

Sejren betyder, at Grønland ifølge konceptet skal være vært for musik-konkurrencen i 2024.

Udover fra Grønland deltog også artister fra bandt andet Alaska i USA, den russiske del af Arktis, det nordlige Finland og Yukon i Canada.

På Facebook takker NUIJA for opbakningen, der gav bandet sejren: