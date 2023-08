Sejlads: Politiet opfordrer til forsigtighed efter et par alvorlige hændelser

Merete Lindstrøm Tirsdag, 01. august 2023 - 10:47

Mandag kolliderede en båd med en isskosse og fik hul i skroget ved Tasiilaq. Heldigvis blev nødsituationen håndteret af andre sejlere, der trak den nødstedte båd i land. Ikke desto mindre illustrerer episoden de potentielt farlige situationer, der kan opstå i isfyldt farvand. Det påpeger vagtchef hos Grønlands Politi Carl Sværd overfor Sermitsisaq.AG.

En anden dramatisk hændelse fandt sted søndag i Paamiut, hvor en jolle med fiskere kæntrede i havet på grund af at de havde lastet jollen med for tung fangst.

Tre personer røg i vandet og måtte svømme til en nærliggende ø for at søge hjælp. Efter en times tid blev deres råb om hjælp hørt af en familie i byen, der straks iværksatte en redningsaktion og reddede de tre personer i sikkerhed.

Pas på jer selv og hinanden

Vagtchefen understreger vigtigheden af at overholde sikkerhedsreglerne og undgå at overbelaste både med for meget last. Sejlere bør også være opmærksomme på vejrforholdene og tage hensyn til vind og vejr, især når de sejler med tunge laster.

Politiet opfordrer alle, der planlægger at sejle i isfyldte farvande, til at være ekstra opmærksomme og udvise forsigtighed. For at undgå alvorlige ulykker er det afgørende, at sejlere sænker farten, overholder lastegrænser og navigerer forsigtigt i potentielt farlige farvande.

Samtidig opfordres andre sejlere til at være opmærksomme på eventuelle nødsituationer og hjælpe hinanden, hvis behovet opstår. Ved at udvise ansvarlig og sikker sejlads kan man minimere risikoen for alvorlige ulykker til søs, lyder det fra vagtchefen.