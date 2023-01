Sejlads: DMI og RAL tester ny satellit

Thomas Munk Veirum Torsdag, 05. januar 2023 - 14:48

I dag kan mellemstore og mindre skibe have svært ved at hente data og dermed få opdaterede vejrmeldinger, når de sejler ved Grønland eller andre steder i Arktis. Det skyldes, at de satellitter, som skibene skal kommunikere med, typisk befinder sig i en bane omkring ækvator.

- Nogle sejler på en måde i blinde, fordi de typisk samler informationer, inden de tager på søen. Når man så er afsted i nogle dage, bliver informationerne forældede, forklarer Jacob L. Høyer, der er leder af enheden Satellitter og Arktis hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Han fortæller, at der kan være en løsning på vej. Tirsdag i denne uge blev en dansk satellit nemlig sendt ud i rummet med Space X-raketten Transporter 6 fra Cape Canaveral i Florida.

Det er aalborgensiske Sternula der i et samarbejde med Aalborg Universitet, DMI og en række danske virksomheder, som har designet og bygget satellitten.

Giver bedre mulighed for kommunikation

Den får en bane om jorden, så den passerer over Arktis og på den vis giver mulighed for bedre kommunikation med skibe i området.

- Årsagen til, at vi er gået ind i projektet, er, at vi øjner en mulighed for, at vi kan komme bedre ud med vores information til skibene, mens de sejler i Arktis og omkring Grønland.

- Det vil øge sejladssikkerheden jo mere information omkring is og vejrforhold samt advarsler skibene kan modtage, siger Jacob L. Høyer.

Jacob L. Høyer fortæller, at man har fået kontakt til satellitten, og nu skal systemet så testes i de kommende cirka seks måneder i samarbejde med Royal Arctic Line.

Udstyr installeret på RAL-skibe

- Der er ved at blive installeret udstyr på flere Royal Arctic Line-skibe, og de næste måneder skal vi på banen og teste systemet og indsamle brugerinformation fra Royal Arctic Line.

Han siger videre, at det er fire forskellige elementer, der testes:

Information om vejret til den position, hvor skibet befinder sig.

Et automatisk iskort til skibet

Korte tekstbaserede vejrmeldinger om eksempelvis farligt vejr i området, som skibet sejler i

Informationer så som observationer fra skibet til forbedring af DMI's vejrmodeller

Projektet med satellitten er støttet af Innovationsfonden i Danmark, men Jacob L. Høyer håber, at det bliver en kommerciel succes og på sigt udbredes:

- Vi håber, at det på et tidspunkt bliver en slags standard på alle skibe, der sejler i Arktis og ved Grønland, at de automatisk kan modtage vores is-, vind- og vejrinformationer.

- Det er ikke noget, vi kan gøre alene, men vi kan understøtte, at hvis de her instrumenter bliver udbredt, og det er der en del, der tyder på, så kan vi levere.