Sejlads i ukendt farvand

Sara Olsvig står over for en fire-årig valgperiode, hvor hun slet ikke er i tvivl om, hvad den største udfordring bliver:

- Det er selvfølgelig at bibeholde fællesskabet mellem inuit på trods af krigen i Europa og finde vej over det oprørte hav, der er i øjeblikket, siger hun.

Det skriver avisen AG.

- Og ja, det er en svær situation.

Selv er hun netop tiltrådt som rorgænger på ICC-skibet efter at være blevet valgt på en ”lidt usædvanlig generalforsamling,” som hun selv udtrykket der. På grund af coronaen foregik den mest virtuelt, altså uden at deltagerne var fysisk sammen.

Beslutningen om at holde generalforsamlingen på den måde blev truffet allerede i januar, altså før Ruslands invasion af Ukraine. Men viste sig at have den fordel – ud over at hindre spredning af corona-virus – at inuit i den østligste del af Rusland, Tjukotka, uden problemer kunne deltage.

Hvordan situationen er med hensyn til ind- og udrejse af Tjukotka er i øjeblikket uklart:

- Vi har ikke afsøgt mulighederne på nuværende tidspunkt, siger den nye formand.

