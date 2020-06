Se den her: Festival-pris til grønlandsk kortfilm

Merete Lindstrøm Onsdag, 24. juni 2020 - 10:21

Isbjerge i nuancer af blå, en spurv på nært hold og en horisont i vidvinkel, hvor jordens runding tydeligt træder frem. Det er bare nogle få af de betagende billeder, man kan opleve i kortfilmen 'Home' af instruktøren Inuk Jørgensen.

Filmen er blevet vist verden over, siden den havde premiere på Nuuk International Film festival i 2018. Den har fået stor opmærksomhed i udlandet og har allerede vundet flere priser ved festivaler i USA, Europa og Indien.

Ved dette års Kortfilmfestival i Kiev vinder filmen endnu en pris. Denne gang for Best Cinematography – bedste fotografering.

- Jeg er utrolig glad for, at min kortfilm stadig er relevant selv efter snart to år, og så er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for prisen, siger Inuk Jørgensen.

Ikke altid pris der afgør kvaliteten

Filmen er filmet på flere forskellige kameratyper af svingende kvalitet blandt andet en smartphone - og under vidt vekslende omstændigheder, fortæller instruktøren.

- Det bevidner, at det ikke altid er prisen på kameraet, der bestemmer billedernes fortællemæssige kvalitet. Det er også en stor ære at være med til at producere grønlandske fortællinger, som er relevante i et internationalt perspektiv, siger Inuk Jørgensen.

Filmfestivalen er på grund af coronasituationen udskudt og afholdes digitalt.

Se filmen her: