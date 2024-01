Sebastian er Grønlands første kandidat i ølvidenskab

Julia Aka Wille Lørdag, 27. januar 2024 - 13:53

Sebastian Reimer Bendtsen fra Ilulissat vidste ikke, hvad han skulle efter gymnasiet, som han havde taget i Danmark. I et sabbatår deltog han i et cocktailkursus i Barcelona, hvor han ikke kun lærte at lave drinks, men også fik indblik i spiritus- og ølproduktionen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Da han kom tilbage, vidste han to ting: Natarbejde som bartender var bestemt ikke ham, men alkoholproduktionen og processerne var spændende. Derfor fik Sebastian job i en vinforretning, hvor han arbejdede i årevis samtidig med sine studier på Copenhagen Business School.

- Det var lidt i et forsøg på at finde ud af, hvad jeg ville, men da jeg næsten var færdig med min bachelor, blev jeg spurgt i mit arbejde i vinforretningen, om jeg ville besøge en cognacproducent. Det blev ret skelsættende, for jeg kan huske, at jeg ringede til min kæreste og sagde: ”CBS er slet ikke det, jeg skal, og jeg ved, hvad jeg vil nu”, siger Sebastian Reimer Bendtsen, der efterfølgende droppede ud af sit studie.

