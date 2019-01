Se video: Piteraq vælter containere

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 09. januar 2019 - 15:01

I skrivende stund raser en piteraq over Tasiilaq. Kommunen, skolen, politiet og de fleste arbejdspladser holder lukket, og alle byens borgere har forskanset sig bag lukkede døre og skodder.

DMI advarede tidligere, at det vil blive en særdeles kraftig piteraq med vindstød et godt stykke over orkanstyrke. DMI skriver til Sermitsiaq.AG at piteraqen formentlig vil stilne af sent på aftenen.

Ikke så slemt som forventet

Thomas Kristen fra Tasiilaq tager stormen med sindsro. Han har sammen med sin familie opholdt sig inden døre under hele stormen.

- Det er ikke så slemt, som vi havde forventet. Der har været nogle kraftige vindstød, men det virker som om, at piteraqen er en lille smule aftagende. Det værste, der er sket, er, at nogle containere er blevet væltet nede på havnen, siger Thomas Kristensen.

Herunder kan du se en video af containerne, der er postet på Facebook af Nuka Pivat.

For at se de væltede containere skal du trykke Full Screen.