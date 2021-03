Se video: Martin Møller blev nummer 78

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 03. marts 2021 - 15:15

Martin Møller blev nummer 78 ud af 102 deltagere i 15 kilometer fri onsdag ved verdensmesterskaberne i langrend, som afholdes i tyske Oberstdorf i disse dage.

Hans tid var 40 minutter og 22 sekunder, over seks minutter over vinderen. Sermitsiaq.AG talte med den grønlandske langrendsløber efter hans sidste løb ved verdensmesterskaberne.

- Det er tilfreds med mit løb. Det var meget varmt, og jeg startede sidst blandt deltagerne. Det var ikke en fordel, da sneen var tung. Derfor var det et rigtigt fint resultat, siger han.

Bedre resultater end forventet

Martin Møller siger, at hans resultater ved VM var bedre end forventet.

- Før VM startede tænkte jeg på at blive blandt de ti bedste i kvalifikationen. Her blev jeg nummer tre, mens jeg havde håbet på, at afstanden til vinderen skulle være tættere i dag, men jeg løb under svære forhold, men jeg slog nogle løbere, som jeg ikke havde regnet med at slå, fortæller den grønlandske langrendsløber.

OL-krav

Som følge af hans resultater ved VM, er han stadig ikke kvalificeret til vinter-OL til næste år.

- Men der er stadigvæk muligheder, og jeg kunne næsten regne ud før mesterskaberne, at det ville blive svært at nå OL-kravet. Jeg skal løbe flere internationale mesterskaber, og det er positivt, at jeg kan hænge så godt med i år, siger Martin Møller, og fortsætter:

- Jeg må bare prøve at få gode resultater i andre konkurrencer, og jeg synes det er et realistisk mål, selv om det ikke bliver lettere. Jeg føler, at min form ikke er langt væk fra det niveau, som jeg havde for fire år siden.

Han tager hjem til Grønland og skal deltage ved GM i Aasiaat i påsken.

