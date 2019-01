Se video: Ildkugle oplyste Nuuk

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 04. januar 2019 - 10:44

Hvis du så et kraftigt, blåligt lysglimt torsdag aften omkring klokken 19, så har du formentlig set lyset fra den ildkugle, der passerede henover himmelen.

GEUS oplyser, at de har opfanget et kort signal på deres seismiske målestationer i Nuuk, og det kan skyldes rystelser fra et overlydsbrag, som er kommet i forbindelse med, at ildkuglen har passeret igennem atmosfæren.

Forskellige muligheder

Ildkuglen kan være forskellige ting, oplyser Henning Haack, der er geofysiker og projektleder hos Astra.dk.

- Det er nogle stumper fra vores eget solsystem, der er ramt ind i jordens atmosfære. I de her dage er der to meteorsværme, der passerer jorden, og det kan være en meteorit derfra. Det kan også være et stykke is, der ligger i den kometbane, som jorden passerer igennem i de her dage.

Henning Haack forklarer, at objektet passerer igennem atmosfæren med mellem 20 og 25 km/sek. Den høje fart får objektet til at gløde, og det giver det kraftige lysglimt.

Herunder kan du se en video af lysglimtet optaget af Nuuk borger Gustav Fischer på hans webcam.

Piloten Mikael Jakobsen har på Facebook berettet, hvad han så.

- Himlen begynder at lyse op og skifter farve til en kraftig turkis farve. Alle bjerge kommer frem af mørket og bliver lyst op. Samtidig kommer en kæmpe meteor flyvende foran os med en kæmpe hale og begynder at brække i flere store og små stykker.

- Alt sammen sker på cirka fem sekunder og var så flot og surrealistisk. Et syn, jeg aldrig vil glemme, skriver han ifølge Videnskab.dk.