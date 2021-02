Se video: Erhvervsmand i spektakulært frieri

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 15. februar 2021 - 14:23

'Paola, I love you. Will you marry me?'.

Sådan stod der på en gigantisk reklame-skærm på ejendommen Vesterbro 89 i Aalborg lørdag, dagen før Valentines Day, da erhvervsmanden Nicolai Nissen friede til sin kæreste, Paola.

Nicolai Nissen havde nemlig lejet reklame-skærmen i forbindelse den specielle anledning.

- Vi har en lejlighed i Aalborg lige overfor en stort lysskilt. Jeg elsker at lave mad, og havde planlagt en menu til Paola. Og jeg tænkte, at det ville være sjovt at overraske hende med et stort budskab på skærmen på nabobygningen under madlavningen, siger Nicolai Nissen til Sermitsiaq.AG

TV-hold fulgte med

Dagene op til frieriet udviklede tingene sig.

- TV2 Nord hørte om ideen fra dem, der skulle lægge budskabet på skærmen, og det endte med at der kom et tv-hold herud. Paola troede, at de var her på grund af mit arbejde. Jeg foreslog hende komme op på tagterrassen med champagne kl. 19.00, hvor skærmen var timet til at vise budskabet. Først troede hun, at det var en del af tv-indslaget, så hun blev ekstra overrasket. Det var en rigtig god og dejlig aften, og vi er begge glade, fortæller erhvervsmanden.

Inden jul

De skal giftes i år.

- Vi håber, at verden bliver åbnet så meget, at vi kan samle venner og familie til en fest. Det må kunne lade sig gøre inden jul i år. Hvis der stadig er lukket ned, og man ikke må holde fest, finder vi en kreativ løsning, lyder det.

Nicolai Nissen er tidligere i værtshus- og restaurationsimperiet HECA, og han stillede op til kommunalvalget i hovedstadskommunen i 2017 for Siumut.

Se video ved at klikke her