Se video: Årets første skib anløb Tasiilaq

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 04. juni 2019 - 14:52

Det er ikke usædvanligt at youghurt, frugter og selv pålæg er en mangelvare om vinteren i Tasiilaq.

Og derfor glæder indbyggerne sig til skibet, der ankommer til byen i starten af juni.

- Efter en lang vinter er det altid glædeligt, når skibet kommer med friske frugter, pålæg og youghurt. Alle i byen er glade, siger Gunda Kuuitsi til Sermitsiaq.AG.

Du kan se Gunda Kuuitsis optagelse af skibet, der er ved at anløbe til Tasiilaq nederst i artiklen. Gunda Kuuitsi fortæller, at flere mænd ofte går turen op til en af byens bakker, og spejder efter skibet for at sikre sig, at alle byens indbyggere får besked, når skibet kan ses.

- Alle skolebørn stopper den almindelige undervisning, og tager ned til havnen for at hilse. Og alle børnehavebørn går også en tur ned til havnen. Alle der kan, går ned til havnen for at hilse skibet velkommen til byen, fortæller Gunda Kuuitsi.