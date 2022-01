Se trailer: Film om Grønlandsekspedition på trapperne

Redaktionen Søndag, 16. januar 2022 - 13:27

Filmen om Ejnar Mikkelsen, der i 1909 leder Alabama-ekspeditionen til Grønland er på trapperne. Og traileren til filmen er nu offentliggjort.

Filmens hovedperson, der spilles af Nicolai Coster-Waldau, leder en Alabama-ekspedition til Grønland for at modbevise USA’s krav på den nordøstlige del af landet ved at vise, at landet er en samlet ø.

Ekspeditionen går dog langt fra som planlagt, da Mikkelsen må forlade sin besætning flankeret af det uerfarne skibsmedlem Iver Iversen (Joe Cole) og vandre tværs over isen – en farefuld færd, som truer med at opsluge de to mænd, skriver soundvenue, der har linket traileren på sin hjemmeside.

På rollelisten ses blandt andet Coster-Waldaus ‘Game of Thrones’-kollega Charles Dance og islandske Heida Reed.

Nicolai Coster-Waldau har et særligt tilknytningsforhold til Grønland, ikke mindst på grund af hans hustru Nukâka Coster-Waldau.

Filmen ”Against the Ice” får premiere på Netflix den 2. marts 2022.