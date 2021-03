Se den store genåbningsplan i Danmark

Ritzaus Bureau Tirsdag, 23. marts 2021 - 06:52

Aftalen betyder blandt andet, at flere elever kan vende mere tilbage i skole, og at en række liberale serviceerhverv kan få lov til at genåbne.

Læs her, hvad der forventes at åbne fra 6. april:

* I grundskolen åbnes der for, at 5. – 8.-klasse kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Det vil sige hver anden uge.

* På ungdoms- og voksenuddannelser åbnes der for, at eleverne kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

* På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde. Uddannelsesinstitutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på første år.

* Liberale serviceerhverv som frisører kan genåbne. Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse. Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.

Hvad forventes åbnet den 13. april:

* Almindelig handel i blandt andet indkøbscentre, stormagasiner og arkader med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kan genåbne - dog først fra 13. april. Genåbningen gælder ikke for de biografer, restauranter, caféer og lignende, som er lokaliseret i eksempelvis indkøbscentret.

Der vil gælde arealkrav og krav om mundbind eller visir samt retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne og tiltag, der skal modvirke ophold i blandt andet fællesarealer, herunder afskærmning af bænke og stole.

* De tiltag og restriktioner, der ikke lempes 6. april og 13. april, forlænges til og med 20. april.

Fra 21. april venter at man kunne genåbne:

De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel med videre.

Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og caféer med videre, museer, kunsthaller samt biblioteker.

Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Fra 6. maj åbnes (med coronapas):

Indendørs servering på restauranter og caféer med videre, konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år.

Sundhedsmyndighederne skal desuden overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.

Fra 21. maj åbnes (med coronapas):

Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo med videre og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.

* Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, har fået første stik med vaccination mod coronavirus:

Risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsnet som følge af corona vil falde meget markant, og samfundet kan genåbnes.

Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smitteforebyggende tiltag.

Kilde: Regeringen.