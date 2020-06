Se listen: Fond støtter 28 miljøprojekter

Redaktionen Torsdag, 25. juni 2020 - 16:35

De 4,4 millioner kroner skal eksempelvis yde støtte til natrenovationsramper i en række bygder, til genanvendelse af trawl fra fiskeri samt til film, udstillinger og kampagner for børn og unge, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Det er en stor glæde, at vi igen i år kan støtte så mange spændende projekter med midler fra Miljøfonden. Den store interesse viser, at mange tager ansvar og yder en indsats for miljøet til gavn for både nutidige og fremtidige generationer. Jeg glæder mig til at se resultaterne af de mange nye miljøprojekter, udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Se hele listen HER



Ud over de omtalte projekter er der reserveret 10 millioner kroner fra Miljøfonden til den nationale affaldsløsning, der indebærer opførelse af to moderne nationale forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk, som skal modtage affald fra hele landet.