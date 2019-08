Se fotos/video: Fjeldskred ved Qoornoq

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 29. august 2019 - 16:29

En weekendtur for Jens-Jakob Lennert-Sandgreen og hans venner sluttede dramatisk, da de overværede et fjeldskred tæt på Qoornoq.

- Min ven var den første, der så fjeldskredet. Vi oplevede det som en slow-motion-film, selv om skredet var så tæt på os. Der var helt stille, og sekunder efter kom den dybe buldrende lyd, fortæller Jens-Jakob Lennert-Sandgreen.

De var taget afsted til Qoornoq på en weekendtur. Lidt før klokken 14:00 sejlede de afsted. Syv personer i en større båd. Klokken 13:58 søndag startede fjeldskredet.

Se video af fjeldskredet herunder – klik på billedet:

- Vi blev ved med at spørge hinanden, hvad vi skulle gøre. Ingen kendte svaret. Så vi ventede på for at se, om der ville komme store bølger eller en tsunami. Jeg kunne se børn løbe rundt inde på landet, fortæller han.

Klar til at hente børn

Børnene er elever, der er på lejrskole i en af hytterne i fjorden. Jens-Jakob Lennert-Sandgreen råbte til børnene op til flere gange, at de skulle søge op i terrænnet.

Jens-Jakob og vennerne var besluttet på at hente børnene på lejrskole, hvis der kom en tsunami. Han fortæller til Sermitsiaq.AG, at de var klar til at smide al unødvendige udstyr ud i vandet, så der kunne være flere ombord på båden.

Efterlyser vejledning

Jens-Jakob Lennert-Sandgreen indrømmer, at gruppen ikke vidste, hvad de skulle gøre, hvis tsunamien kom. Han oplyser, at de ikke har anmeldt episoden til politiet, men at de er blevet kontaktet af GEUS for yderligere oplysninger.

- Jeg håber, at der fremover vil være flere oplysninger og vejledning i, hvordan man skal gøre, hvis der sker en tsunami efter et fjeldskred, understreger Jens-Jakob Lennert-Sandgreen.

Se video af fjeldskredet