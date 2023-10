Se fotos: Talent i Arctic Sports modtager årets idrætspris

Kassaaluk Kristensen Søndag, 22. oktober 2023 - 08:12

Grønlands Idrætsforbund, GIF, har lørdag den 21. oktober fejret sporten og kåret årets sportsnavne ved den årlige Maligassiuisut show.

Udøver i Arctic Sports fra Ikerasak, Randi Sigurdsen Zeeb blev kåret som Årets Idrætsperson.

Randi Sigurdsen Zeeb kunne i år som 13-årig præstere at sætte en ny rekord i one foot high kick, hvor hun sparkede til en lille bold, der hang i 2 meter og 14 centimeters højde med det ene ben, for derefter at lande med det andet ben.

Det skete under Arctic Sports legende i Nuuk.

De andre priser

Der var kunstneriske indslag og taler i løbet af aftenen, hvor uddelingen af priser foregik i kulturhuset Katuaq i Nuuk.

I år blev otte priser uddelt.

GIF’s priser

Årets Idrætsperson: Randi Sigurdsen Zeeb, Arctic Sports, Ikerasak

Årets Leder: Kenneth Kleist, B-67 i Nuuk

Årets Trænere: Arnatsiaq og Majaq Heilmann, SSP, Sisimiut

Paarisa’s priser

Årets aktive fællesskab: 3.b i Minngortuunnguup Atuarfia, Sisimiut

Særpris: Charlotte og Vilhelm Rasmussen, Qaqortoq

Elite Sport Greenlands priser

Årets talentudviklingspris: Loké Svane og Kali Mathiassen, B-67 U13-trænere

Årets elite idræstspræstation: Ukaleq Slettemark, skiskydning

Fælles pris – Aalasa prisen

Derudover blev der igen uddelt en fælles pris fra Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport

Greenland og Paarisa. Aalasa prisen gives til et initiativ, der i særlig grad medvirker til at understøtte GIF’s vision om at gøre Grønland til verdens mest aktive land i 2030.

Aalasa Pris