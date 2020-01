Se fotos: Stormen tog tagpap

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 09. januar 2020 - 15:55

INI A/S er i gang med arbejdet for at udbedre det materielle skader, som stormen de seneste dage har forårsaget i Nuuk.

En del af en tagpap blæste væk i søndags i Nuussuaq-bydelen i Nuuk, mens et par vinduer også blev ødelagt under stormen.

- På grund af skadens omfang har genhusning ikke været nødvendigt. Og så snart Matu Security fik skadesmeddelelsen fra lejeren, rekvireres der nødvendige foranstaltninger, og dette var også blevet gjort, lyder det fra INI A/S.

- Der er rekvireret til tømrerne både for at udbedre skader på tagpap og udskifte ruderne. De ødelagte ruder bliver senest i morgen udskiftet.

Det er svært at vurdere, hvor store omkostningerne er i forbindelse med det materielle skader, vurderer INI A/S.

Besigtigelse hvert år

INI A/S oplyser, at tag og tagpap bliver besigtiget en gang hvert år. Og at eventuelle materielskader bliver håndteret efter behov.

INI A/S har besigtiget de tagpap, der blæste af taget ved en adresse i Nuussuaq-bydelen i Nuuk og kan meddele, at tagpappen ikke har lidt skade under stormen.