Se fotos: Stor interesse for Tusass’s VR Summer Camp

Kassaaluk Kristensen Søndag, 07. august 2022 - 10:20

Børn og unge mellem 12-15 år fik mulighed for at lære om Virtuel Reality-spil i Tusass denne summer. VR Summer Camp, som blev holdt i Tusass i Nuuk af læringskonsulenterne Nivi Thomassen Olsen og Martin Olesen havde plads til i alt otte unge ad gangen. Alle tre hold, der blev holdt i juli var fuldt booket.

Det oplyser Tusass i en pressemeddelelse.

- Tusass vil gerne fremme børn og unges interesse for IT og teknologi, da man mener, at en tidlig indsats kan være med til at skabe fremtidens uddannelsesmønster. En stor del af Tusass’ bæredygtighedsindsats har fokus på at børn og unge skal være innovative og skabende med teknologien frem for at være superbrugere, skriver Tusass i en pressemeddelelse.

-Det har været et super sjovt forløb med entusiastiske børn og unge, siger Nivi Thomassen Olsen, der har undervist de unge i VR-spil.

Virtuelle verden

Under forløbet fik de unge mulighed for at prøve et spil, VR Oculus Quest 2 og prøvet 3D printere. En af de unge, der deltog til summer campen, Daniel Kristiansen, deltog to gange.

- Det har været så sjovt at prøve forskellige spil på Oculus Quest 2, at jeg deltog to gange, siger Daniel Kristiansen.

Ifølge Nivi Thomassen Olsen havde børnene det rigtig sjovt, og syntes at det var vildt at prøve at være inde i en verden af Virtual Reality.

- De fleste deltagere havde ikke prøvet VR-briller før, og fik en positiv oplevelse ud af den. Martin og jeg er meget glade for at kunne give børnene en oplevelse og give dem muligheden for at træde ind i en verden, som de ikke har prøvet før, siger Nivi Thomassen Olsen.