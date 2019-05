Se fotos: Oplev den nye anstalt indefra

Toke Brødsgaard Lørdag, 11. maj 2019 - 10:13

Det er flotte rammer, der venter de indsatte, som indenfor overskuelig fremtid begynder at flytte ind i den nye anstalt.

I første omgang ventes det at de første 46 flytter ind i starten af juni. Dette vil være de indsatte i den nuværende anstalt i Nuuk samt et antal tilbageholdte både fra Nuuk og andre steder fra kysten. Senere ventes det at et mindre antal af de forvaringsdømte, der i dag afsoner deres straf i Herstedvester Fængsel, overflyttes til anstalten i Nuuk.

Frihedsberøvelse udgør straffen

Når man ser de nye faciliteter, de indsatte kommer til at leve under, og hører anstaltsledelsens udlægning omkring livet bag de lukkede døre, så er der ingen tvivl om, at der i endnu højere grad med den nye anstalt, arbejdes på at gøre de indsatte klar til en fremtid udenfor murerne, frem for at straffe dem.

Målet er at få dem til at føle sig så godt behandlet som muligt og kompetenceudvikle dem, så de efterfølgende kan fungere under normale forhold, der er i et moderne samfund med en meningsfuld hverdag. Eneste straf er, at livet leves bag en lukket dør til afdelingen og om natten til værelserne.

Værelser med eget bad

Under besøget på anstalten var der primært fokus på at vise faciliteterne i den lukkede afdeling, altså for de indsatte, der ikke har udgangstilladelse og ikke kan have et arbejde eller en uddannelse ude i byen.

Alle indsatte på den lukkede afdeling har store lyse værelser med afrundede vægge og eget bad og toilet. Der er desuden køle/fryseskab, et TV, skrivebord, et par skabe og en briks. På alle værelserne er der et kaldeanlæg både til cellekald og til nødkald.

Fra værelsernes høje vinduer er der udsigt over vandet i retning mod Sermitsiaq og Nordlandet. Der er tale om værelser og ikke celler med tremmer for vinduerne.

Afdelingen

Værelset er beliggende på en afdeling med seks identiske værelser. Alle disse ligger med udgang til afdelingens fællesarealer.

Fællesarealet udgør en stor stue med spisebord og sofagruppe, et køkken, hvor der er de faciliteter, man skulle have behov for, så som køleskab, opvaskemaskine, komfur og aflåste skabe, så alle kan have deres ting i fred.

Der er desuden adgang til et udendørs aflukket, hvor de indsatte kan ryge og trække lidt frisk luft.

Sikkerheden i top

Sikkerheden i den nye anstalt skal man ikke lade sig snyde af. Udenfor er der kameraer og sensorer, der overvåger hele området. Ved indgangen er der scanner, som man kender det fra internationale lufthavnene. Alle døre er forsynet med låse, og personalet kan kun have adgang til deres egne nøgler.

På gangarealer er der videoovervågning. Afdelingerne og værelserne er frie for overvågning. Filosofien er, at de indsatte slapper mere af, hvis ikke de føler sig overvågede i deres hverdag.

Faciliteter til aktiviteter

De indsatte får rig mulighed for at aktiveres, da den nye anstalt har rammerne til at give en meningsfuld hverdag. Nogle af de faciliteter, der er i den nye anstalt, er husflidsværksted, træværksted, systue, skolestue, fitnessrum, kirke, bibliotek, musiklokale og ikke mindst en kæmpe sportshal.

De indsatte har ret og pligt til at deltage i aktiviteter for at holde sig i gang og for at få opbygget en hverdag med indhold og rutiner. Til at hjælpe med til dette ansættes der tre beskæftigelseskonsulenter.

Målet er ligeledes at uddanne de indsatte. På nuværende tidspunkt har ca. 43% af de indsatte ikke bestået deres folkeskoleeksamen. Derfor arbejdes der på at gøre det muligt at få en del af de indsatte til som minimum at bestå denne.

Indkøbsmuligheder

I anstalten er der desuden indrettet et lille supermarked, hvor de indsatte kan købe fødevarer, cigaretter, slik, sodavand og lignende. Det bliver Pisiffik, der kommer til at drive denne butik.

Supermarkedet vil have åbent et par timer hver dag. De indsatte skal selv lave mad og forvalte deres økonomi, så det slår til. Det er endnu ikke afgjort, om anstalten bliver pengeløst, så alt kommer til at køre over Akiliut, eller om kontanter vil blive anvendt.

Mulighed for familiebesøg

For pårørende kan det være en kæmpe omvæltning at have et familiemedlem, der skal afsone i anstalten. Derfor er der også indrettet besøgsværelser og en besøgslejlighed, hvor familier kan komme og besøge de indsatte.

Lejligheden er lys og meget børnevenlig, og lige udenfor skal der laves en legeplads, så de mindste kan se deres pårørende under positive forhold. Familier kan bo i lejligheden op til tre dage sammen med den indsatte. Men kommer familien ikke fra Nuuk, skal denne selv finansiere rejsen til Nuuk.

På nuværende tidspunkt tilbydes pårørende til indsatte på Herstedvester en årlig besøgsrejse, men denne tilbydes ikke fremover til indsatte i anstalten i Nuuk, selvom den indsatte måtte have bopæl i Østgrønland eller andetsteds.

Styr på sundheden

Anstalten er desuden indrettet med gode sundhedsfaciliteter. Der bliver til anstalten knyttet en sygeplejerske, to psykologer, en deltidspsykiater, og så vil der efter behov komme en tandlæge til anstalten.

Kunsten i den flotte idrætshal leder tankerne hen mod Havets Moders hår og er designet af Julie Edel Hardenberg

Anstalten har faciliteterne til både sygestue og tandlæge i et sundhedsafsnit, der ligger nær hovedindgangen. Er der behov for lægehjælp til de indsatte, vil dette ske på DIH, og de ansatte vil på lige fod med andre borgere i Nuuk kunne ringe til lægetelefonen om morgenen.

Skal en af de indsatte fra den lukkede afdeling indlægges, vurderer anstalten, om der skal sendes en hospitalsvagt med under opholdet.

Indrettet med lokal kunst

Flere steder rundt i anstalten finder man smukke udsmykninger lavet af lokale kunstnere. Kunsten er tænkt som et resocialiserende værktøj. Eksempelvis har Julie Edel Hardenberg stået for udsmykningen af både den store sportshal med et stort vægmaleri, der leder tankerne hen mod Havets Moders hår, og kirkerummet, hvor bagvæggen er prydet med et meget smukt stjerneformet motiv, der er sammensat af en lang række grønlandske dyr skåret ud i hvid plexiglas.

Rundt på den grå cementvæg, er der indarbejdet nogle glasperler, som de vi kender fra nationaldragtens krave.

På en af forbindelsesgangene har Miki Jacobsen udsmykket væggen med et landskabsmotiv med rensdyr.

Den fem meter høje mur, der omkranser den lukkede del af anstalten, har Aka Høegh på indersiden udsmykket med en lang række grønlandske dyr. Dette gør, at muren ikke virker så tung og skræmmende, men i stedet fremstår som en del af naturen.

Personalet en vigtig brik

Det ventes, at i alt omkring 50 anstaltsbetjente vil være knyttet til anstalten. De fleste overflyttes fra den nuværende anstalt, men der er behov for flere.

I første omgang er omkring 10 nye anstaltsbetjente blevet ansat, og der mangler på nuværende tidspunkt omkring det samme antal, som anstalten håber på at kunne ansætte indenfor overskuelig fremtid.

En af udfordringerne i forbindelse med rekrutteringen er, at grundlønnen ligger et godt stykke under det danske niveau. Al personale, vi møder under vores ophold, virker meget dedikerede og meget overbeviste om, at deres rolle i lige så høj grad er plejende og omsorgsudvisende, som det er at holde vagt.

En nat bag lås og slå

Det var meget forskelligt, hvordan de besøgende til arrangementet havde det med opholdet. Personligt var det en god oplevelse, hvor jeg nød en tid uden mobil og adgang til internettet.

Da vi var flere på afdelingen, fik vi os en rigtig god snak om livet i anstalten. Vi var alle overraskede over, hvor flotte forholdene i den nye anstalt er. Naturligvis gav det os en ro, at vi kun havde et kortvarigt ophold og kendte sluttidspunktet. Men der er ingen tvivl om, at de gode rammer virker beroligende, og at det for de fleste vil have en positiv indflydelse på trods af at værelsesdøren låses kl. 21:00.

Spørgsmålet er blot, om nogle af de indsatte vil finde forholdene så gode, sammenholdt med et liv som hjemløs i en mindre bygd eller lignende, at anstalten bliver et så attraktivt og trygt sted at være, at der vil blive rift om de 40 værelser på den lukkede afdeling?