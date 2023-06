Se fotos: Nationaldag-fejring godt i gang i Qaqortoq

Thomas Munk Veirum Onsdag, 21. juni 2023 - 11:10

Som vanligt var mange borgere mødt op i Qaqortoq for at fejre nationaldagen.

Borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA), holdt tale, og det gjorde også Nakuusaaqqats repræsentant, Aqqaluk Hard, på 14 år.

Borgmesteren talte om, at dagen skal fejres i respekt for forfædre og efterkommere:

- Det er i dag 38. gang vi kan fejre nationaldagen; i dag er også den længste dag i året, da det er solhvervsdag. En dag som vi grønlændere har fejret i mange år.

- Når vi fejrer nationaldagen, fejrer vi vores kultur og sprog. Vi fejrer højtiden med respekt for vores forfædre, og ikke mindst vores efterkommere, da det jo er dem, som kommer til at videreføre den grønlandske kultur, lød det fra Stine Egede.

Ønskede jubilæumsklubber tillykke

Emnerne sport og sundhed fyldte også i borgmesterens tale:

- Jeg er inderligt glad for, at der igen ses flere sportsudøvere, der deltager her sydfra, hvor flere tager medaljer med hjem fra turneringerne. Det gør mig stolt at se vores Sydgrønlandske sportsudøvere, fra børn til ældre, komme frem. Jeg er også meget glad for, at der er kommet flere sportsrelaterede foreninger, sagde borgmesteren.

Hun ønskede også de to klubber K-1933 i Qaqortoq og Siuteroq 43 i Nanortalik med henholdsvis 90 års og 80 års jubilæet.

Fejringen af nationaldagen i Qaqortoq vil også byde på taekwon-do opvisning og qajaq opvisning.