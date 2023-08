Se fotos: Musikere skaber grønlandsk-hawaiiansk musik sammen

Kassaaluk Kristensen Mandag, 14. august 2023 - 15:56

Borgere i Nuuk kunne fredag eftermiddag opleve en pop-up perfomance, lige på det tidspunkt, hvor solen er tittede frem fra skyerne. Et overraskelseskoncept, hvor kunstnere starter deres forestilling uden videre forvarsel.

En cellist stryger nænsomme toner på celloen, mens en mand begynder at synge på hawaiiansk. Folk strømmer til og hiver deres mobiler frem for at filme. Ud af mængden af folk kommer musikerne frem og begynder at spille musik med de andre.

Efter et par minutter er Brugsenis front fyldt med publikum, mens fire kvinder danser, og syv musikere fra Grønland og Hawaii giver en forestilling med i alt seks sange. Forskellige instrumenter får lov til at flyde sammen og giver toner, der rammer lige i hjertet. Publikum smiler og filmer seancen.

- Jeg lever for musikken. Og jeg elsker at sætte forskellige kulturer og musik sammen, så tonerne tilpasser sig miljøet. Det glæder mig, at den hawaiianske ukulele er populær her. Musikken, som er helt uden sprog, bringer os sammen, uanset baggrund og kultur, fortæller Daniel Ho, der er musiker i gruppen Daniel and friends.

Han har rejst verden rundt, og samarbejdet med lokale musikere for at skabe ny musik, og nu er det Grønlands tur, hvor han har været i Sisimiut, Nuuk og Qooqqut.

Overraskende mange ligheder

Daniel Ho kommer fra Hawaii og bor til daglig i Los Angeles. I Grønland nyder han den storslåede natur, og folk, der elsker at lave musik.

- Der er virkelig højt til loftet. Her er så smukt og fredfyldt. Vi samarbejder med musikskolen i Nuuk, og det er en fantastisk læringsmulighed. Gennem musikken lærer vi også om landets kultur, og vi er så glade for den gode modtagelse vi har fået, siger Daniel Ho.

Det er den amerikanske konsulat, der har inviteret Daniel and friends, da gruppen er kulturambassadører i USA.

- Der er overraskende mange ligheder mellem grønlændere og hawaiianere. De tanker og bekymringer vi har, den måde vi anskuer verden på, og den måde vi lever vores dagligdag på. Og den måde, vi bruger musikken på til at udtrykke vores følelser, der er overraskende mange ligheder, siger Daniel Ho og griner.

Mad, livet og kærlighed

De sange, som publikum udenfor Brugseni i Nuuk kunne nyde fredag eftermiddag handler om kærlighed, livet og hvad man spiser til morgenmad.

- Den morgenmad vi spiser er nok anderledes end den morgenmad, man spiser her i Grønland. I Hawaii er det frugter, derfor den sang om morgenmaden med ananas og mango. Men det er gennem maden, vi får energi og liv, så det vægter vi så højt, at vi synger om den, siger han og griner.

Han håber, at han på et senere tidspunkt kan komme til Grønland igen og lave mere musik.

- Vi repræsenterer jo hver vores kultur med sang og musik. Men når musikken smelter sammen, så bliver det til en smuk forening, slutter Daniel Ho.