Se fotos: Mød kajakbyggerne i Faaborg

Knud Fl. Larsen Tirsdag, 25. december 2018 - 09:31

Omkring 10 kajakker om året i de 26 år, som foreningen har eksisteret, er det blevet til.

I de sidste 11 år har det været med den nu 73-årige Knud Buch som formand og tovholder for mange af foreningens projekter. Knud Buch har været i Grønland flere gange. Første gang som soldat i Grønnedal i 1965.

Majken Jørgensen får kyndig instruktion af formanden for Havkajakklubben Malik Knud Buch. Knud Fl. Larsen

I en samtale med Sermitsiaq.AG den sidste arbejdsaften inden jul øste Knud Buch af sin store viden om kajakbyggeri og om den meget levende og aktive forening Havkajakklubben Malik.

Alle kan bygge en kajak

- Vi har i dag 90 medlemmer. Gennemsnitsalderen er lidt høj fortæller Knud Buch med et glimt i øjet og fortsætter:

- Vores ældste og stadig aktive medlem er 82 år. Halvdelen af medlemmerne er piger. Blandt andre Marie Degn og Majken Jørgensen der begge er 23 år. De bruger vinteren til at bygge deres egne kajakker.

Der er kajakker næsten overalt. Knud Fl. Larsen

Marie Degn har to søstre, som begge ror kajak, og hun fik, da Sermitsiaq.AG var på besøg, hjælp af sin 10-årige lille broder Vilhelm.

- Det er det fedeste af alt bare at glide hen over vandet. Her omkring Faaborg er vandet alle steder så klart, at man kan se alt livet i vandet. Noget helt end vandet omkring Fanø, hvor jeg kommer fra.

Majken Jørgensen har haft kajakroning som linjefagfag i skolen, og nu vil hun prøve at bygge sin egen.

Byggeaften hver tirsdag

Byggeriet begynder i oktober, og så går det slag i slag blandt andet med afhøvling og afskæring af træ, samling af stævn og hæk, isætning af spanter og bundbrædder, slibning, påsætning af mandehul, påsætning af lærred og fastsyning af mandehul og malin.

Pludselig er kajakken færdig og kan søsættes i midten af maj måned.

Der er altid en instruktør klar med gode råd og hjælp. Knud Fl. Larsen

En kajak er ikke bare en kajak. Den bliver tilpasset den enkelte bygger. Kajakbyggerens vægt og højde har afgørende betydning for, hvordan den bliver bygget. 100 arbejdstimer og 3.000 kr. i materialeudgifter så kan man have en kajak, som i Malik som regel får et grønlandsk navn.