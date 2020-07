Se fotos: Kaffemik for Kalaaliaraq

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 21. juli 2020 - 17:46

Kalaaliaraq slår officielt dørene op for borgere i Nuuk.

Røgede laks, friskfanget ørreder og sælkød sælges allerede. For Kalaaliaraq tyvstartede med åbningen for et par uger siden.

Men tirsdag den 21. juli fejres Kalaaliaraqs officielle åbning. Så er der kaffemik.

- Jeg husker, at jeg som barn ofte gik her, når vi skulle købe grønlandsk mad. Jeg er meget glad for, at Kalaaliaraq nu igen kan åbne, siger Charlotte Ludvigsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq i sin tale.

- Her er det mange års erfaring med fiskeri og fangst, der skaber arbejdspladser og mad på bordet i mere end én forstand. Det skal vi holde fast i og lade os inspirere af, for jeg er sikker på, at det gavner os alle, når vi på den måde kan bygge bro mellem fortiden og fremtiden, fortsætter hun.

Også formanden for brætudvalget, Anthon Mathæussen, holdt en lille tale:

- Økonomisk var det hårde år for os fangere, mens brættet renoveret. Så vi er glade for, at den genåbner nu. Jeg vil sige tillykke til alle for genåbningen, og gør godt brug af Kalaaliaraq fremover, siger han.