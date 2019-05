Se fotos: Grønlandsk kunst i Næstved

Ole G. Jensen Søndag, 26. maj 2019 - 09:42

Udstillingen åbnede lørdag d. 25. maj kl. 13.30 og mange mennesker lagde vejen forbi ferniseringen på denne fine forårsdag.

Den nyvalgte formand for grønlænderforeningen Arsarnerit, Else Fontain, åbnede udstillingen og tidligere formand for Kimik, Buuti Pedersen, fortalte om sammenslutningens historie og de

grønlandske kunstneres arbejdsforhold.

Efter velkomsten og talerne var der lodtrækningen blandt kunstforeningens medlemmer om et af de udstillede værker. Præmien var et grafisk værk af Peter Kristiansen med titlen ”UAI” III.

10 KIMIK medlemmer viste deres arbejde på udstillingen, der har været vist flere steder i Danmark og udlandet.

Næstved er sidste stop på turen og udstillingen kan ses frem til og med d. 23. juni.