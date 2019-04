Se fotos: Demonstrationen i Aasiaat

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 24. april 2019 - 14:56

Lidt over 20 borgere deltog i demonstrationen, da borgere viste deres utilfredshed om beslutningen om lukningen af fødestedet.

Borgerne er utilfredse med, at fødende skal rejse til enten Nuuk eller Ilulissat for at føde fra 1. juni.

Lukningen af fødestedet er bestemt gennem finansloven for 2019, og sker på ubestemt tid.

- Vi er forhåbningsfulde. Vores borgmester erklærede, at hun vil kæmpe for, at vi fortsat skal kunne føde i Aasiaat. Vi må se, hvordan det ender, siger Ivalo Thorin.

Også borgere i Kangaatsiaq arrangerede en demonstration.