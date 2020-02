Se fotos: 9. klasseelever deltog i stor tech-event i London

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 06. februar 2020 - 09:03

Klassen blev udvalgt til at deltage ved en Nordic Craft-event på den internationale BETT-teknologikonference, og her var hele klassen i den engelske hovedstad fra den 17. januar og én uge frem.

Klassen havde arbejdet på at udvikle en app siden 29. november, og eleverne præsenterede produktet på konferencen.

Her ses 9. klassen, da de var i England Privat

Sermitsiaq.AG har talt med to af deltagerne, Emilie Sørensen og Ellen Jeppesen.

- Det har været rigtig sjovt at lave prototypen af app'en. Det hele går ud på, at vi skal blive mere miljøvenlige. Vi har lavet denne app, så vi kan undgå madspild, fortæller Ellen Jeppesen.

Ellen Jeppesen Leiff Josefsen

To af eleverne præsenterede app’en foran alle deltagerne ved eventet.

- Vi var alle på scenen og pitchede, altså forklarede, om vores app. Det var nervepirrende, men det var egentlig også meget spændende, fremhæver Emilie Sørensen.

Efter deres præsentation blev de herefter spurgt ind til deres produkt.

- Vi har fået meget ud af at deltage, for det var rigtigt godt at møde de andre deltagere fra andre lande, og det var ligeledes spændende at lære, hvordan man skal pitche, fremlægge ens app, og hvordan man skulle svare på spørgsmålene, siger Emilie Sørensen.

Emilie Sørensen Leiff Josefsen

- Vil I være iværksættere?

- Jeg har altid tænkt på, at det ville være spændende at arbejde inden for det område, især omkring nytænkning, svarer Ellen Jeppesen.

- Ja, det kunne være interessant. Men jeg er mere interesseret i arkitektur, lyder det fra Emilie Sørensen.

Før klassens præsentation af deres app Privat

Vandt spilkonkurrence

Deres klassekammerat, Lars Frederiksen, fik mulighed for at deltage ved et spilkonkurrence under konferencen.

- Jeg deltog ved 'Rocket League'-spilkonkurrencen. Spillet er lidt ligesom fodboldspillet Fifa, men det foregår i biler. Her deltog der omkring syv, og jeg vandt finalen med 7-3, fortæller Lars Frederiksen.

Sejren betyder, at han vil få tilsendt en spritny computer

Lars Frederiksen blev vinderen af 'Rocket League'-konkurrencen i London Privat