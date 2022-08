Se fotos fra Grønland i Tivoli: - Det er bare pragtfuldt at være her

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 01. august 2022 - 13:57

Andendagen af den traditionsrige kulturbegivenhed, Grønland i Tivoli, blev åbnet af konferencier Carsten Siegstad mandag klokken 12.30.

Dagen startede gråt med lidt småregn, men omkring 100 mennesker var klar på Plænen med latter og højt humør.

Igen i år er der flere boder foran scenen. Boderne har blandt andet grønlandsk kunst, smykker, sælskindsprodukter og meget mere.

Tiltrækker mange mennesker

Grønland i Tivoli går tilbage til 1976, hvor 25 grønlandske studerende mødtes i Tivoli den 1. august, og styregruppen blev officielt etableret i 2002. Gennem de sidste mange år har begivenheden udviklet sig og vokset sig så stor, at det i dag er den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland med op mod 15.000 gæster med relation til Grønland fordelt på dagene omkring begivenheden.

I år er der igen flere koncerter med eksempelvis Pelle Møller Band, Aqqa Band, Poulsen Band, mens hovednavnet er Zikaza, som lukker folkefesten i aften.

Gensynsglæde og god musik

Sermitsiaq.AG har talt med deltagere fra Grønland i Tivoli:

Esther Cortzen Nukappiaaluk Hansen

Esther Cortzen, Herning: - Det er dejligt at være tilbage, hvor der er mange samlet. Jeg har deltaget flere gange nu, hvor vi møder vores venner og familie. Jeg har boet i Danmark i 22 år, derfor er det altid godt at få muligheden for at høre grønlandsk musik. Jeg glæder mig meget til Zikaza-koncerten. Sidste gang de spillede her begyndte det at regne og tordne, hvor vi bare måtte tage hjem. Jeg ser meget frem til koncerten i aften. Det er vigtigt for mig at deltage ved ’Grønland i Tivoli’, da jeg får muligheden for at se mine venner og familie, som jeg ikke har set i lang tid. Det er et virkeligt godt arrangement.

Harald Møller Nukappiaaluk Hansen

Harald Møller, Maniitsoq: - Vi har holdt ferie mange gange her i Danmark, men har dog aldrig oplevet ’Grønland i Tivoli’. Det er første gang vi deltager, og vi har det så sjovt. Jeg ser frem til at møde mine familiemedlemmer, som jeg ikke har set i flere år. Vi har planlagt at mødes her. Vi tog hertil, da vi har hørt, at det skulle være meget godt, og indtil videre har det forløbet fantastisk. Der er musik og underholdning, og det er bare pragtfuldt at være her.

Sara Nikolajsen Nukappiaaluk Hansen

Sara Nikolajsen, Nærum: - Det er altid godt at være her og møde andre fra Grønland. Vi er også her for at prøve nogle af forlystelserne, og det er så godt at se, at mange har gensynsglæde. Der er altid godt humør, når man er her. Det er nok 10. gang, jeg deltager ved 1. august.

Therkil Emanuelsen Nukappiaaluk Hansen

Therkil Emanuelsen, Vejle: - Vi har det godt her, hvor vi er her for at se venner samt deltage ved koncerterne. Da mine familiemedlemmer og bekendte plejer at deltage ved begivenheden, har jeg også besluttet at være med. Jeg har glædet mig til at være her, og var også her sidste år. Jeg ser frem til at høre Poulsen Band og Zikaza sammen med mine venner og se en masse glade mennesker.