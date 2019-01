Se billeder: Verdenskøkkenet bød på grønlandske specialiteter

Jesper Hansen Lørdag, 26. januar 2019 - 15:27

Meningerne var lidt delte om den grønlandske sæl-suaasat, da Verdenskøkkenet i Aalborg, der i dagens anledning var omdøbt til Kolonikøkkenet, bød inden for til en kulinarisk rundrejse i Rigsfællesskabet.

Arrangementet samlede 150 mennesker fra både Danmark, Grønland og Færøerne samt mange udlændinge, der var nysgerrige efter at høre mere om Rigsfællesskabet i praksis.

Delte meninger om suaasat

Selvfølgelig var grønlænderne begejstrede for aftenens suaasat – og de fleste så ud til at nyde maden. Men for græske Lefteris Papachristos var det hård kost:

- Det smager altså lidt for meget af lever efter min smag, beklagede den græske IT-ekspert fra Aalborg Universitet.

Sæl-suaasat er bestemt ikke hverdagskost i Folkekirkens Hus i Aalborg, men de fleste deltagere i kolonikøkkenet kunne lide herlighederne. Jesper Hansen

Udover suaasat bød kolonikøkkenet på blandt andet rensdyr, sildepisker, røget hellefisk, rejer og en velkomstsnack bestående af sælspæk og tørfisk.

Danskerne snakker for meget

Efter maden var der paneldebat, hvor grønlandske Anna Lynge, færøske Sólbjørg Jakobsen og danske Anne Klitgaard diskuterede fordomme og kultursammenstød i Rigsfællesskabet. Der var enighed om, at danskere snakker for meget – og så er svært for både færinger og grønlænderne, når danskerne planlægger fester flere måneder i forvejen.

Debatten blev sluttet med et causeri om krænkelsesdebatten af grønlandske Lars-Peter Mørch Heilmann, der bor i Aalborg.

- Det generer ikke mig, når man kalder en taburet for en eskimo-forlænger – og jeg forstod slet ikke debatten, da en isfabrikant blev kritiseret for at kalde en is for en kæmpe-eskimo.

- Der skal altså også være plads til det gode humør, understregede Heilmann.

Færøske kagebord

Aftenen sluttede med færøsk kagebord. 25 færøske kvinder bosiddende i Aalborg diskede op med 38 forskellige færøske kager, så alle gik mætte hjem.

25 færøske kvinder havde bagt 34 forskellige slags kager til Kolonikøkkenet. Jesper Hansen

Verdenskøkkenet er en organisation, der holder til i Folkekirkens Hus i Aalborg og flere gange om året arrangerer fællesspisninger med mad fra andre dele af verden. Målet er at fjerne fordomme og gøre deltagerne lidt klogere på fremmede traditioner og kulturer. Blandt initiativtagerne til Verdenskøkkenet for forkvinden for den grønlandske forening i Nordjylland, Anna Lynge.