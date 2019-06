Se billeder: Unge arrangerer demonstration for børns trivsel

Sorlannguaq Petersen Lørdag, 01. juni 2019 - 14:48

En gruppe unge piger tog initiativ til en demonstration på børnenes dag, 1. juni, med opråb om mere hjælp til omsorgsvigtede børn og deres forældre.

- Vi synes at det er en forkert måde selvstyret prioriterer på... har vi virkelig brug for en ny lufthavn eller andre ting, når pengene kunne bruges på omsorgssvigtede børn?, spørger arrangørerne i en invitation til demonstrationen.

- Vi har valgt, at demonstrere fordi, vi føler at alle her i Grønland har et ansvar, for at beskytte alle børn. Vi har valgt at holde det på børnenes dag, for sætte fokus på de børn, der mistrives på grund af forældrenes misbrug. På den måde kan Grønland begynde, at prioritere de børn som har brug for vores hjælp, fortæller Nadia Jeppson til Sermitsiaq.AG.

Vil stoppe ond cirkel

- Vi ønsker med demonstrationen, at flere børn skal får hjælp, og forældre med misbrug får hjælp, så børnene ikke ender med at vokse op og selv får misbrug. For det er en ond cirkel, der bliver ved med at komme rundt, og vi vil gerne være med til at stoppe det, siger 17-årig Nadia Jeppson, der går i 1.g på GUX Nuuk.

Nadia Jeppson sad med sin mor, bonus søster og veninde, og talte om DR dokumtaren ’Byen hvor børn forsvinder’, da de fik ideen til en demonstration.

- Vi så for nyligt, at der var to personer der demonstrerede foran Katuaq (til Future Greenland konferencen, red.), og vi tænkte at vi måske kan lave en større demonstration, fortæller Nadia Jeppson.

Demonstranterne mødtes foran Katuaq og gik rundt om Inatsisartut-bygningen. Flere fremtrædende politikere fra Inatsisartut og folketingskandidater deltog under demonstrationen.