Se billeder: Partier fejrer Folketingsvalget

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 01. november 2022 - 23:00

Ligeså snart valgstederne i Grønland lukkede klokken 20.00 skiftede partisoldater og kandidater deres lokationer til forskellige festlokaler i Nuuk.

Flere partimedlemmer og deres vælgere bruger aftenen med hygge, mad, drikke og god musik, mens de følger med i resultater der tikker ind, mens aftenen skrider frem.

I Demokraatits lokale, følger Anna Wangenheim og Justus Hansen med. Demokraatit oplever en større tilslutning, og det glæder Anna Wangenheim, som er spidskandidaten i partiet.

Lærerig valgkamp

- Det har været en forrygende valgkamp. En lang periode med debatter, som alligevel gik hurtigt. Jeg synes, at vi har klaret det godt med at komme ud med vores budskab, nu skal vi nyde aftenen og følge med i resultaterne, siger Anna Wangenheim (D).

Jubel kan høres i alle partiers festlokaler, når der tikker resultater ind, og gæsterne synger med til sangene.

Den anden kandidat hos Demokraatit, Justus Hansen er netop ankommet til Nuuk i dag efter flere aflysninger fra Østkysten. Han oplyser, at han er stolt over sin medkandidat.

- Jeg mener, at man altid kan forbedre sin valgkamp og sit arbejde. Så nu ser vi, hvordan det går med valget, også skal vi se, hvad vi kan gøre bedre til næste gang. Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke var med til flere valgdebatter på grund af aflysninger, siger Justus Hansen.

Musik og glade gæster

Hos Naleraq og Atassut, der hver har deres festlokaler, er der livemusik.

Naleraqs formand er stolt over sine tre kandidater, der også har oplevet fremgang under valget.

Kiista Fencker, der stiller op som kandidat første gang fortæller, at det har været meget lærerig valgkamp:

- Det har været lærerigt. Nu har vi givet vores budskab ud, nu vente vi på vælgernes dom. Jeg synes, at jeg er blevet bedre til at bringe mit budskab frem klart, tydeligt og kort. Jeg brænder for politik, og fremtiden må vise, om jeg skal føre valgkamp igen, siger Kiista Fencker (N).

Stolte formænd

Hos Atassut sidder de to kandidater sammen med partiets formand, der stolt fortæller, at kandidaterne har overrasket og været skarpe under valgkampen.

- Det er primært på grund af vilkårene i sundhedsvæsenet, at jeg gik ind i politik og førte valgkamp for Atassut. En lærerig, men også hård valgkamp er nu slut, og nu må vi se, hvordan det ender. Det har været meget sjovt men hårdt at føre valgkamp, siger Aviaq Kleist (A).

- Vi har denne valgkamp arbejdet hårdt for at lade vælgerne forstå, at Atassut også arbejder for selvstændighed. Når vælgerne hører Atassut, så forbinder de det med et ja til rigsfællesskabet. Vi håber, at vores klare budskab denne gang vil rykke på vores resultater fremover, siger Arnannguaq Jeremiassen (A).

Også hos Inuit Ataqatigiit og Siumut holder valgfester i hovedstation. Kandidaterne i de to største partier ankommer til valgfesterne senere på aftenen.