Se billeder: Nuuks nye skole har fået et navn

Navnet på den nye skole i Nuuks centrum blev afsløret på første skoledag. Elever ved ASK og USK i Nuuk fik navnet at vide som de første af udvalg for børn og skole.

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. august 2023 - 16:01

Elever fra USK og ASK fik fornøjelsen af at være de første borgere i Nuuk, der fandt ud af navnet på den nye byskole i Nuuk, da udvalgsformand for børn og skole i kommunen, Juaaka Lyberth og næstformand Poul Petersen afslørede navnet på første skoledag efter sommerferien. Afsløringen blev holdt henholdsvis i USK’s og ASK’s skolegårde på samme tid torsdag morgen.

Den nye skole i Nuuks centrum skal hedde Atuarfik Inussuk (varde, red.), som også er Kommuneqarfik Sermersooqs logo.

- Når man ser en varde fra lang afstand, ligner det et menneske. Varder er menneskeskabte konstruktioner, som førhen har været anvendt til at navigere efter – til at vise retning og vej – ligesom vi håber at skolen kan være med til at understøtte elevers udvikling og vise jer vej, sagde Juaaka Lyberth og Poul Petersen.

Globaliserede elever

Som en af det sidste ting, før skolen åbner har kommunen valgt at køre en navnekonkurrence. Her har kommunen modtaget i alt 228 forslag fra borgere. Forslagene har været igennem en længere udvælgelsesproces, hvor fire forslag til sidste kom på bordet i udvalg for børn og skole til endelig afgørelse. Pipaluk Egede Poulsen vinder navnekonkurrencen med sit forslag.

- Tilblivelsen af den nye skole udspringer at et ønske om, at skolen og undervisningen i højere grad skal udvikle sig i takt med det omgivne samfund, så vi ruster vores børn og unge til at være en aktiv del af det globaliserede og højteknologiske samfund, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kommuneqarfik Sermersooq forventer, at den nye skole åbnes i 2024. Byggeriet af den nye skole, der skal huse i alt 1200 elever har være i gang siden 2020.