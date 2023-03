Se billederne: Der varmes op til fight night

Anders Rytoft Fredag, 10. marts 2023 - 17:58

Der er lagt i kakkelovnen til et brag af en aften.

Fredag eftermiddag er der blevet afholdt face off i Nuuk Center.

Her har kæmpere stået ansigt til ansigt, inden det for alvor går løs i Inussivik lørdag aften.

Det drejer sig om i alt 18 kæmpere inden for MMA, kickboksning, boksning, karate og taekwondo, som skal i ringen. Og forventningerne er store, forklarer Daniel Platou Kristiansen, som er medarrangør af sportsbegivenheden Greenlandic Martial Art Event, GME.

- Der vil være flere kampe i år. Vi har også nogle danske kickboksere, som er kommet hertil for at kæmpe, og så har vi to store navne (Branco og Jimilian, red.) inden for musik. Jeg forventer, at det bliver endnu større og endnu bedre end sidst, det blev afholdt, siger han.

Kendskab til kæmperne

Formålet med face off i Nuuk Center har været at give publikum mulighed for at lære de enkelte kæmpere bedre at kende. Og for reklamens skyld: at skabe suspense, som Daniel Platou Kristiansen formulerer det.

Der har været en lille scene med musik og lys, som har været med til at skabe en god stemning, fortæller han.

- Jeg tror, at mange unge og voksne bliver glade for at se dem kæmpe og høre musikerne.

Han forklarer, at hvis arrangementet bliver ligesom sidste gang, hvor der blev afholdt GME, så vil der blive solgt omkring 900 billetter.

Kunstnere skal overraske

- Jeg håber selvfølgelig, at der bliver solgt endnu flere i år.

Daniel Platou Kristiansen ønsker ikke at afsløre, hvilke tidspunkter Branco og Jimilian går på scenen i løbet af aftenen, som strækker sig fra klokken 19.00 lørdag aften til klokken 01.00 om natten.

- Det bliver en overraskelse, for vi vil gerne have fokus på vores kæmpere, siger han og oplyser, at det stadig er muligt at købe billetter.

Du kan se listen med kæmpere herunder: