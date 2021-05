Se billederne: Corona viser sig i Nuuk

Merete Lindstrøm Fredag, 28. maj 2021 - 14:01

Efter udmeldingen fra Naalakkerusiust fredag efter de seneste smittetilfælde i Nuuk gik det stærkt med at finde mundbind frem. Allerede før pressemødet var slut, kunne mennesker med ansigtet dækket af blå masker ses overalt i gadebilledet.

Kort tid efter pressemødet sluttede begyndte køen ved testcentret i bymidten hastigt at vokse. Indenfor kort tid nåede køen op imod 100 mennesker, der stod i kø ned ad gaden.

Under pressemødet blev alle der har befundet sig på Herreford, Skyline og Daddys sidste lørdag nemlig bedt om at få foretaget en coronatest. Årsagen er, at den sidste smittede har været i byen lørdag de tre pågældende steder.

Landslægen forsikre om at testcentret uden problemer kan klare de mange mennesker.

- Det er et meget velfungerende system, vi har lavet i forhold til retest. Det her er en ekstraordinær situation, hvor vi ikke har kunne planlægge, hvornår og hvor mange der skal komme og testes, men det er ikke et problem, siger Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Der kan testes op til 90 personer i timen i testcentret.

Pas på hinanden

Pisiffik melder om mange mennesker og beder kunderne om at tage hensyn.



- Vi skal bede vores kunder om bære mundbind, når de handler i vores butikker. Lige nu oplever vi rigtig mange kunder i vores butikker på samme tid

Pisiffik opfordrer kunder til at benytte hele åbningstiden, samt om at handle alene og lade familien blive hjemme.

-Derudover skal vi bede vores kunder om at spritte hænderne af, inden de går ind i butikken. Vi er glade for vores kunder udviser stor tålmodighed overfor hinanden og til personalet, lyder beskeden fra Pisiffik.

Skolerne, institutioner og alderdomshjem

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser at institutioner og skoler ikke lukkes forløbigt.

- Coronasekretariatet holder skarpt øje med situationen, og på nuværende tidspunkt holdes skoler og daginstitutioner åbent som normalt i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunen opfordrer til, at man holder sig opdateret på kommunens hjemmeside og i medierne, da situationen hurtigt kan ændre sig.

Alderdomshjem i Nuuk opfordrer pårørende til at begrænse deres besøg, selvom mange af både plejehjemsbeboere og personale er vaccinerede. Opfordringen til at begrænse besøg er lavet, for at være ekstra forsigtig, selvom risikoen for smitteudbrud på plejehjem, oplyser kommunen