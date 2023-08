Se billeder: Narsaq's nye kuld blev budt velkommen torsdag

Merete Lindstrøm Fredag, 11. august 2023 - 13:56

Skoleinspektør Jens Scharnberg, ledsaget af skolelærer Peter Frederiksen, stod torsdag klar med en varm velkomst med en kort tale, der markerede begyndelsen på en uddannelsesrejse for de små nye skoleelever. Sammen sang forsamlingen også "Annaassisunnguatta Asagamisigut".

Højdepunktet var navneopråbet, hvor hver elev og deres forælder hilste på inspektør Scharnberg og klasselærer Margit Hansen. Et lille flag blev overrakt som et symbol på begyndelsen af en spændende uddannelsesrejse.

I deres nye klasseværelser begyndte eleverne at skabe forbindelser og dykke ned i læringen. Forældrene blev også inviteret indenfor for at markere overgangen mellem hjem og skole og dele glæden med deres børn.

Skoleinspektør Scharnberg fortæller at der i år er 15 nye elever som starter. En ærgerlig statistik da det er bundrekord i over 50 år.

Skoleinspektør Jens Scharnberg oplyser også at der er startet to elever i både Qassiarsuk og Narsarsuaq, og så kan han glæde sig over at skolen i Narsaq ikke mangler lærerkræfter i år, da alle stillinger er besat.