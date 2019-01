Se billeder: Mindehøjtidelighed for Hans Hedtoft i Nuuk

Der var mindegudstjeneste med Sofie Petersen, da 60 året for M/S Hans Hedtoft forlis skulle mindes. Se billeder ved at klikke på piletasten til højre

Leiff Josefsen Onsdag, 30. januar 2019 - 16:47

Onsdag er det 60 år siden at skibet Hans Hedtoft sank på sin jomfrurejse, efter at have ramt et isbjerg i farvandet ud for Kap Farvel.

Biskop Sofie Petersen holdt mindegudstjeneste for de omkomne fra M/S Hans Hedtoft.

Mindesten for de omkomne i Hans Hedtoft Leiff Josefsen

Her blev der blandt andet læst navne op på alle de 95 omkomne.

Før gudstjenesten var der kransenedlæggelse ved Sømandshjemmet. Alle blev også inviteret til kaffemik på forsamlingshuset efter gudstjenesten.