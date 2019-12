Se billeder: Lyskunst på Ukkusissaq

redaktionen Torsdag, 19. december 2019 - 16:47

Lørdag startede den fem dage lange lysshow på fjeldet i Qinngorput, Ukkusissaq.

Her blev fjeldet blændet op for rundformede skiftende lys, og det er blevet taget godt imod fra borgerne, siger Naleraq Eugenius, der står bag projektet.

Naleraq Eugenius, th., står bag lysshowprojektet 'Luminous Greenland' Leiff Josefsen

- Jeg har drømt om at realisere det i to år, derfor er jeg meget glad for, at borgerne har taget godt imod det. Jeg lavede noget lignende for første gang ved Kulturnatten i København netop for to år siden. Folk har spurgt mig, om lysshowet ikke kan ske frem til juleaften. Det kan ikke lade sig gøre, da der er et stort arbejde bag det, og jeg vil også juleaften, siger han til Sermitsiaq.AG.

Leiff Josefsen

Naleraq Eugenius er uddannet som teatertekniker, og har fået inspiration til at lave lysshowet fra forskellige steder i verden.

- Der er blevet udstillet lignende shows i Finland og Japan, og jeg har selv haft mindre lysprojekter. Det har været en stor oplevelse at stå bag dette, og jeg har selvfølgelig tanker om at lave noget lignende i fremtiden. Det kan blive endda blive et større lysshow, men det må vi se i fremtiden. Men det vil være interessant at vide, hvad borgerne virkeligt tænker om lysshowet, der lige er sket. Her kan jeg også selv blive inspireret og måske lave noget, som borgerne ønsker i fremtiden, lyder det fra Naleraq Eugenius.