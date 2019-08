Se billeder: Lea og blomsterne

Knud Fl. Larsen Lørdag, 17. august 2019 - 12:08

63-årige Lea Mørch er født i Kangersuatsiaq. 50 km sydøst for Upernavik. Kom til Danmark for første gang som 14-årig for at gå i skole. Har som voksen boet en årrække i Aasiaat. Flyttede til Danmark i 1996. Bortset fra et enkelt år i København, har Lea Mørch boet i Odense i alle årene.

- Odense er blevet min by, fortæller Lea Mørch, da vi går rundt og ser på alle blomsterne på Odense Blomsterfestival, og taler om kærligheden til blomsterne, og om blomsterne i barndommens Kangersuatsiaq.

- Da jeg var barn, var der så få blomster i stuerne, at man fik stiklinger af hinanden, og vi børn havde så meget respekt, at vi ikke turde røre ved dem.

- I naturen plukkede vi kun de blomster, som vi skulle bruge. Var der mælkebøtter, plukkede vi dem aldrig. De lyste op i naturen, pyntede og var til stor glæde.

Måske er det blomsterne, der får erindringerne frem. Sikkert er det i hvert fald, at Lea Mørch er en god fortæller. Selv skolen i Kangersuatsiaq og det lille bibliotek på skolen, som blev flittigt benyttet, får vi talt om.

- Jeg har været så mange år i Danmark, at jeg tager det bedste fra de to kulturer.

Odense Blomsterfestival

Blomsterfestivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som trækker rigtig mange mennesker til byen. Gartnerierne på Fyn donerer blomsterne til udsmykningen. Festivalen blev åbnet i torsdags af Kronprinsesse Mary. Varer fire dage.

Allerede mandag er det slut. De mange blomster mindst 100.000 bliver solgt til billige penge. De mange besøgende kan blandt andet se et højt Babelstårn med blomster.

Vi kender historien fra Biblen. Babelstårnet på festivalen symboliserer, at vi må bygge højere og højere, hvis vi skal være her alle sammen. Vi må forsøge at tale samme sprog i hvert fald i overført betydning. Lytte til hinanden, og få et fællesskab til at fungere. Også når det drejer sig om blomster, sker der en rivende udvikling. Der kommer hele tiden nye sorter til. Det bliver vist på den tidsrejse gennem de tidligere blomsterfestivaler, som man kan gå rundt og beundre i centrum af Odense.

Blomsterfestivalen i år er nummer 21 i rækken. Selvfølgelig i Odense også med motiver fra H. C. Anderens eventyr. Overvældende i forhold til stueplanterne i Lea Mørchs barndom hjemme i Kangersuatsiaq.

En blodprop

Lea Mørch, der har en uddannelse som social-og sundhedshjælper, blev for godt et år siden ramt af en blodprop. Træningen bliver passet for om muligt at få de sidste eftervirkninger til at forsvinde.

Vilde blomster

- Ude i naturen plukker jeg den ene buket vilde blomster efter den anden. Ganske gratis. Ukrudt er der nogle, der siger. Det er det ikke for mig. Det er så godt, at man i Danmark lader mange af de offentlige arealer passe sig selv, så blomster og græsser mylder frem. Til glæde for bierne, de øvrige insekter, fuglene og de forskellige dyr, og også for os mennesker, fastslår Lea Mørch.

- I weekenden skal jeg ud og plukke brombær. Der er millioner for øjeblikket, slutter Lea Mørch.