Se billeder: Jul langt hjemmefra

Jesper Hansen Tirsdag, 25. december 2018 - 15:36

Selv om der er langt fra Nordjylland til Grønland, så er der nogen, der har endnu længere hjem. Det kunne seks grønlandske unge trøste sig med, da de mandag holdt juleaften på Vraa Højskole i Nordjylland.

Mike fra Qaqortoq løb med mandelgaven i første mundfuld Jesper Hansen

Skolen har udover grønlandske elever også elever fra blandt andet Japan, Mexico og Afghanistan. Eleverne, der ikke havde mulighed for at besøge familie juleaften, fejrede derfor højtiden på skolen. Det foregik som en helt traditionel dansk juleaften med and, flæskesteg, brunede kartofler, ris a l’amande, dans om juletræet og ikke mindst et heftigt gavespil.

- Vi har helt bevidst valgt at fejre julen på dansk. Med så mange forskellige nationaliteter er det umuligt at finde en anden fællesnævner, fortæller højskolelærer Anne Friis Schmidt, der sammen med sin mand er på arbejde juleaften.

Højskolen havde ikke noget juletræ, så i stedet dansede man omkring Niisimanguaq Jesper Hansen

Gudstjeneste og madlavning

Juleaften begyndte allerede om eftermiddagen, hvor højskoleeleverne og lærerne deltog i julegudstjenesten i Vraa kirke. Efter gudstjenesten stod eleverne selv for madlavningen ført an af Liilu Korneliussen fra Nanortalik. Han vil i gang med kokkeuddannelsen næste år, så tørnen ved gryderne var god træning. Og maden fejlede bestemt ikke noget. Der var sprød svær, saftigt andekød og lun kirsebærsovs til ris a l’manden.

På et tidspunkt dansede de glade højskoleelever gennem Vraa Højskoles mange gange, mens den gamle bygning gav genlys af ”Nu er det jul igen…” Jesper Hansen

For de fleste af de grønlandske elever var det første gang, de holdt jul uden for Grønland – og langt fra familien.

- Jeg savner grønlandsk proviant. Lammesuppe, tørfisk og spæk – og ikke mindst hjemmelavede klejner, siger Kristiane Jakobsen fra Qaqortoq.

Det flade landskab

Lidt anderledes tænker Vittus Qeqe fra Kuummiut, der normalt er elev på idrætshøjskolen i Aarhus, men da skolen har lukket i julen, fik han lov til at være med i Vraa:

- Jeg synes, det er spændende at være i Danmark. De mange butikker og det flade landskab er helt anderledes end i Østgrønland.

Julehumøret var højt hos Vittus fra Kuummiut, der til daglig er elev på Aarhus Idrætshøjskole. Pigen i baggrunden stammer fra Japan Jesper Hansen

Nuka Peter Semsen fra Nanortalik er enig med Vittus Qeqe:

- Jeg har altid ønsket, at jeg på et tidspunkt skulle til Danmark, så det er fint nok – og vi lærer en masse, siger Nuka.

Kitannguaq Levisen fra Nuuk er vant til livet i Danmark. Sidste år flyttede hun med sin mor til Nørresundby, men selv om hun har familie i Danmark, valgte hun at holde jul på Vraa Højskole:

Pakkespillet kan få det værste frem i folk. Kitannguaq mener, at Kristiane har lidt for meget held i spillet Jesper Hansen

Savner den grønlandske familie

- Jeg skulle kun være her nogle måneder, men har netop fået lov til at være her helt til sommer, så det er naturligt for mig at holde jul på højskolen, siger Kitannguaq, der dog ikke vil lægge skjul på, at hun savner familien i Grønland:

- Især min far og min moster – og så vil jeg gerne have lov til at sende en hilsen til min tidligere klasselærer på Kangillinguit-skolen i Nuussuaq, føjer hun til.

Det var første gang Nuka holdt jul uden familien. Det var lidt mærkeligt, syntes han. Men også spændende – og julemanden kender vi jo fra Grønland, sagde han Jesper Hansen

Vraa Højskole har i øjeblikket 11 grønlandske elever. Højskolens grønlandske engagement stammer tilbage 2015, hvor lærergruppen var på besøg i Sydgrønland og etablerede et samarbejde med Majoriaq i Qaqortoq. Siden har skolen hvert år haft en gruppe grønlandske elever fra især Sydgrønland.

Vraa var i øvrigt et af de få steder, hvor der var hvid jul i Danmark. Et hvidt drys tøsne på et par centimeter bidrog til julestemningen.