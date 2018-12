Se billeder: Jakob Larsen pokalvinder med Nykøbing Falster

Knud Fl. Larsen Mandag, 31. december 2018 - 12:48

Det årlige Final4 stævne som spilles over to dage og altid mellem jul og nytår blev i år spillet i den store arena Dokken i Esbjerg. Randers HK, Team Esbjerg, Odense Håndbold og Nykøbing Faster Håndbold var de sidste fire hold i årets pokalturnering.

I den første semifinale vandt Nykøbing Falster Håndbold en knusende sejr på hele 37-18 over Randers HK. I den anden besejrede Odense Håndbold Team Esbjerg 27-25. Altså en finalekamp mellem Odense Håndbold og Jakob Larsens Nykøbing piger. Storsatsende Odense Håndbold med de mange landsholdsspillere var favoritter til at vinde den eftertragtede pokal.

Nykøbing triumf

Nykøbing blev bakket fantastisk op af over 300 medrejsende fans. Spillerne med ikonet Kristina ”Mulle” Kristiansen i spidsen fandt uanede kræfter frem. Fra bænken ledede træner Jakob Larsen slagets gang med sikker hånd. Taktikken holdt og så kunne Nykøbing spillerne allerede i kampens sidste minut så småt begynde at fejre, at sejren var hjemme. Odense Håndbolds første nederlag i sæsonen var en realitet.

Stolt træner

- Det er fantastisk det her. Vi står nu med medaljer og pokal efter en stor stor indsats. Jeg er meget stolt over pigerne og over det, som vi har præsteret i dag, sagde Jakob Larsen efter kampen og fortsatte:

- Vi burde nok ikke kunne slå Odense Håndbold med deres store budget og alle de mange stjerner. Det er jo næsten det meste af det danske landshold, de spiller med. Selv om de var tæt på mange gange at hente vores føringer, bevarede vi roen og lod os aldrig stresse.

- Det er stort for os. Stort for Nykøbing og ikke mindst stort for hele lokalområdet på Lolland Falster slog en meget glad træner fast og samtidig noterede sig, at nu skal Nykøbing Falster Håndbold også i den næste sæson spille europæisk håndbold. Pokalmestrene spiller EHF Cup.

Kampens betydning afspejlede sig blandt andet i, at borgmestrene fra både Odense og fra Guldborgsund Kommune på Falster var på lægterne.

Familieidyllen blev genoprettet

Odense Håndbolds stærke forsvarsspiller Kamilla Kristensen og Jakob Larsen har privat været sammen i 10 år. Parret blev gift før jul, hvor Kristensen blev udskiftet med Larsen. I pokalfinalen var der ikke plads til varme følelser. Der var kamp om hver eneste bold ikke mindst i Odenses centrale forsvar, hvor Kamilla Larsen og holdkammeraterne havde store problemer med Nykøbings stærke stregspiller Anna Lagerquist.

- Heldigvis er vi gode til at adskille tingene sagde Jakob Larsen, da parret lod sig stille op til fotografering.