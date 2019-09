Se billeder: I håndbold går det stærkt

Knud Fl. Larsen Søndag, 15. september 2019 - 11:45

Lykke Frank Hansen rejste fra Nuuk onsdag via Island. Der var ikke plads på den ordinære afgang over Kangerlussuaq. Overnattede i Island. Landede i København torsdag eftermiddag.

Kørte til Nykøbing Falster og blev indkvarteret. Allerede fredag middag på farten igen. Sammen med holdkammeraterne på en fem timer lang bustur til Randers. Så i håndbold er det ikke kun på banen, det går stærkt. Det gør det også udenfor banen.

Nu skal det prøves

Lykke Frank Hansen spillede to kampe i Håndboldligaen med Nykøbing Falster Håndbold, inden hun returnerede til Nuuk for at ordne forskellige praktiske ting i forbindelse med opholdet i Danmark.

- Nu skal den her udfordring prøves, og jeg håber naturligvis, at det bliver godt, fortæller Lykke Frank Hansen.

Der bliver taget fat i forsvaret hos Randers HK Knud Fl. Larsen

- Jeg ved godt, at jeg ikke er førstevalg. Jeg håber, at jeg kan komme på banen undervejs i kampene og score nogle mål. I den kommende tid drejer det sig om, at jeg får trænet en hel masse med holdet. Komme ind i rytmen og ikke mindst får lært de forskellige løbemønstre. Jeg glæder mig helt vildt til at få afprøvet min store drøm om at spille tophåndbold.

Fantastisk modtagelse

- Jeg er så taknemlig for, at Nykøbing Falster Håndbold har sørget for alt. Alle omkring holdet er så venlige. Det gælder også alle fansene, som følger holdet. Jeg glæder mig til den kommende tid, slutter Lykke Frank Hansen.

Endnu et nederlag

Begyndelsen på den nye sæson har indtil nu ikke været nogen succes for Nykøbing Falster Håndbold. Et nederlag på 32-27 fredag aften i Randers, var ikke lige det, som holdet håbede på. Lykke Frank Hansen kom på banen første gang efter syv minutter i 2. halvleg. Et enkelt mål blev det til.

Lykke Frank Hansen med bolden forsøger at komme på skudhold. Knud Fl. Larsen

Indtil nu er tre af fire kampe blevet tabt. Seks af de bærende spillere på skadeslisten har gjort en smal trup endnu smallere.

Held og lykke fra GSS

I en pressemeddelelse ønsker GSS’ formand Kristian Heilmann held og lykke til Lykke og siger blandt andet:

- Vi er i GSS Håndbolds bestyrelse meget glade for, at Lykke nu får mulighed for at vise sit potentiale på højeste niveau. Et potentiale, som hun har haft, siden hun som puslingespiller begyndte at spille håndbold og blev trænet af Rita Egede. En udvikling stopper aldrig, så nu er det op til Lykke at gribe muligheden.

Tirsdag aften går det igen løs

Lykke Frank Hansen og holdkammeraterne skal i aktion igen tirsdag aften, hvor holdet hjemme i Nykøbing skal spille en meget vigtig pokalkamp mod København Håndbold om en plads i det prestigefyldte Final four-stævne. Nykøbing Falster Håndbold er forsvarende pokalmestre, så der er noget at leve op til.