Se billeder: Hjemløse strømmede til julefest på Borgen

Walter Turnowsky Torsdag, 12. december 2019 - 16:03

De adskiller sig markant fra de grupper og delegationer, der hyppigst besøger Christiansborg for at fremføre deres anliggender overfor politikerne. Deres hverdag udspiller sig da også på steder, der ikke ligefrem ligner de fine haller: I en sovepose et sted i København, på herberger, på sofaer, på Christianshavns Torv, på en båd og de heldige måske i en lejlighed, fordi de har fået lidt fodfæste.

Og de bliver netop ofte opfattet som 'de ' - dem vi andre ikke vil lege med.

Men onsdag aften var en stor gruppe mødt op til IA's julefest for hjemløse i Folketingets fællessal. Mellem 90 og 100 mennesker var kommet for at nyde et par timer med grønlandsk jul, hvilket naturligvis omfattede adskillige af de elskede julesalmer.

Men nok så væsentligt var det, at de denne aften ikke bare var 'de', men individer med hver deres livshistorie. Flere rejste sig op og fortalte om deres liv, også flere om, hvordan de var sluppet ud af misbrug af alkohol og stoffer. Andre lever tydeligvis stadig et hårdt liv på gaden.

- Det var en kæmpe fornøjelse at give vores landsmænd en god oplevelse, og for en gangs skyld fik nogle af de allermest udsatte, nemlig de hjemløse, en stemme. Mit håb er, at de hjemløse føler sig set og taget alvorligt, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA), der står bag invitationen.