Se billeder: Demonstration mod placering af lufthavn trods kulde

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 22. marts 2019 - 18:28

Omkring 75 borgere i Nuuk deltog fredag eftermiddag ved demonstrationen, hvor deres budskab er, at der ikke skal bygges en ny stor lufthavn midt i byen.

Demonstrationen blev indledt fra Amisut i bymidten i det kolde vejr.

Sermitsiaq.AG har talt med deltagerne og arrangørerne af demonstrationen:

Brian Fencker Leiff Josefsen

- Jeg er her fordi, jeg støtter at den nye lufthavn skal ligge på Angisunnguaq. Og sikkerhed er det vigtigste for mig, for undersøgelserne har vist, at der vil være meget turbulens under landinger, når udvidelsen af nuværende lufthavn er færdig. Det er der ikke i Anngissunnguaq. Samtidigt er der jo byudviklingsplaner i Siorarsiorfiit, som kan være bindeledet til Anngissunnguaq. Jeg er utilfreds med, at placeringen af lufthavnen er på forhånd blevet besluttet, uden at høre hvad borgerne mener. Derfor er jeg meget tilfreds med denne begivenhed, så vi derfor viser vores utilfredshed, for vi er ikke kun vælgere til politikerne, vi vil også inddrages endnu mere til forskellige beslutninger, siger Brian Fencker.

Edvardt Gedionsen Leiff Josefsen

- Vi kommer til at møde en kæmpe mur midt under det hele, når lufthavnsudvidelsen er klar, hvor det kommer til at se ud som om, at vi er inde i et fængsel. Og hvad vil der ske med skibakken? Jeg er imod flere ting omkring planerne, derfor deltager jeg i demonstrationen. Nu er alt blevet besluttet uden om borgernes meninger, hvilket er helt uacceptabelt, derfor ærger mig lidt over, at der først nu er arrangeret en demonstration, siger Edvardt Gedionsen.

Martin Chemnitz (tv.) og Morten Jørgen Heilmann (th.) Leiff Josefsen

Morten Jørgen Heilmann og Martin Chemnitz er en af arrangørerne af demonstrationen.

- Vi har talt om projektet og har også fået udtalelser fra piloter, der er imod lufthavnsudvidelsen. Og Sydløsningen er slet ikke meget dyrere end at udvide lufthavnen, og der er flere muligheder og større regularitet, hvis man bygger en lufthavn syd for Nuuk. Vores børn, børnebørn og oldebørn vil komme til at leve med det, der nu er blevet besluttet. De vil spørge os, om hvorfor vi ikke har gjort noget og sovet i timen. Nej, vi kommer til at gøre noget ved det!, siger Morten Jørgen Heilmann.

- Nuuk er for lille til at blive bygget en stor lufthavn. Og der vil blive sprunget virkeligt mange sten og fjelde. Man skal bygge en lufthavn for 1,6 milliarder kroner, hvorfor kan pengene ikke bruges mere fornuftigt, og der vil jo ske en byudvikling. Så, hvorfor vil man ikke bygge en lufthavn, der går i retning mod byudviklingen? Og politikerne kommer kun frem med de ting, som de gerne vil have realiseret, for vi har ikke set, at det også er rentabelt at bygge en lufthavn i Angisunnguaq. Det er beklageligt som borger. Men jeg er glad for, at mange borgere er kommet på trods af det kolde vejr, lyder det fra Martin Chemnitz.