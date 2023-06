Se billeder: 1100 mennesker løb og gik Tusass Stafeti

Merete Lindstrøm Fredag, 16. juni 2023 - 13:53

Solen skinnede og vinden var bamhjertig, da mere end tusinde løbere kastede sig ud på den fem kilometers distance ved Tusas Stafeti.

Voksne i alle aldre og børn - og voksne med børn i klapvogne eller på ryggen, mødtes i Inussivik forud for dagens aktive indslag. Nogle i bedre fysisk form end andre, men alle med masser af godt humør og vilje til at komme turen rundt med stafetten for deres virksomhed, organisation eller forening.

I hallen var der opstillet borde, snacks og drikkevarer til de mange løbere og et set-up med mulighed for at få taget holdfoto inden eller efter løbeturen.

Skiklubben NSP løb som så ofte før med sejren både på herre og damesiden, mens det blev Runderful Nuuk Supermix, der snuppede sejren for mixhold, hvor der både er mænd og kvinder på holdet.

