Savnet mands jolle er fundet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 28. maj 2020 - 07:44

Onsdag efterlyste Grønlands Politi den 20-årige Jonas Asser Kunak, som sidst er set tirsdag nat i Tasiilaq. Her sejlede han ud af byen i en mindre åben jolle.

Vagtchef ved Grønlands Politi Lars Even oplyser til Sermitsiaq.AG, at jollen er fundet:

- Vi har fundet jollen men ikke personen. Jollen var tom, og den blev fundet vest for, hvor han sejlede ud. Den blev fundet et godt stykke ude på vandet sent på aftenen onsdag, siger vagtchefen.

Politiet fortsætter eftersøgningen af den 20-årige mand her til morgen:

- Vi har ikke fundet personen, og derfor fortsætter vi med at flyve en tur op langs kysten i den retning, hvor båden formentlig har sejlet. Det gør vi for at se, om han skulle have søgt ind mod kysten. Eftersøgningen begynder med en helkopter her kl 8.30, lyder det fra vagtchefen.

Har nogen oplysninger, der kan lede politiet i retning af den efterlyste, så kontakt politiets vagtcentral på tlf. nummer 701448.