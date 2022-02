Savnede teenagere er fundet i Sverige

Ritzaus Bureau Fredag, 25. februar 2022 - 13:21

En 13-årig pige, der sammen med en 18-årig ung mand var efterlyst af politiet, er fredag eftermiddag blevet genforenet med sin mor.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Bekymret mor: Forsvundne teenagere forsøgte at komme til Grønland

De to unge har været savnet siden natten til fredag i sidste uge. Pigens mor har til flere danske medier fortalt, at de to unge har forsøgt at købe flybilletter til Grønland, hvor drengen har relationer.

- Vi ved, at de har forsøgt at få fat i flybilletter til Grønland, da Anders har rødder der, sagde pigens mor til BT.dk først på ugen.

Intet kriminelt

Politiet har ikke haft mistanke om, at de to teenagere skulle have været udsat for noget kriminelt. Tirsdag oplyste politiet, at efterforskningen tydede på, at de havde besluttet at rejse væk sammen.

- Vi har set dem på overvågningsbilleder fra Københavns Lufthavn, og ud fra det, vi har set samt andre oplysninger i sagen, så er det vores opfattelse, at pigen har det godt, og at de to rejser sammen, sagde vicepolitiinspektør Claus Andkjær tirsdag.

Var på sporet

Politiet mente, at de var taget til Norge eller Sverige og efterlyste dem internationalt. Det har vist sig, at de opholdt sig i Sverige.

- Efterlysningen samt opfordringer om at tage kontakt til pigens mor fik genskabt kontakten mellem mor og datter. Derefter blev de to genforenet fredag, lyder det i pressemeddelelsen.

Teenagernes eventyrlyst kan dog få konsekvenser for den unge mand.

Fyns Politi efterforsker nemlig fortsat, om der er sket en overtrædelse af straffeloven, fordi pigen tog hjemmefra med den 18-årige, som ikke havde indhentet samtykke fra pigens forældre eller værge.