Sauwestari tilbage på musiktjenester efter to ugers udelukkelse

Kassaaluk Kristensen Mandag, 18. september 2023 - 07:44

Albummet Sauwestari af bandet af samme navn blev lige lovlig populært på kort tid i musiktjenesten Spotify. Tre måneder efter udgivelse af albummet i spotify, iTunes og andre musiktjenester blev albummet helt udelukket fra tjenesterne.

Begrundelsen for udelukkelsen fra Spotify, iTunes og andre musiktjenester er, at der er unormalt og mistænkeligt lytteraktivitet, og at mange lyttere er koncentreret i et afgrænset område. Producer og musiker Fabrizio Barzanti fortæller, at bandet blev beskyldt for at lave svindel med lytterantallet.

- Vi blev gjort helt stumme. Vi kunne ikke komme ud med vores budskab. Det er absurd og virkelig frustrerende, fortæller producer Fabrizio Barzanti, der er en del af gruppen bag Sauwestari.

Tilbage på sporet

Lyttere i Grønland bliver ikke registreret som personer, der lytter i Grønland, men bliver registreret som lyttere fra København i Danmark.

Albummet Sauwestari, hvor sangene handler om kærlighed, miljøbevidsthed og forholdet mellem Grønland og Danmark er denne uge tilbage på musikstreamingtjenesterne.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vore musik kan lyttes til igen. Vi har mistet en del oplysninger om lyttere og antal streaminger og starter fra bunden, hvilket er ærligt. Men vores musik er endelig tilbage, fortæller Fabrizio Barzanti.

- Groft at kalde os svindlere

Det er ikke første gang, Spotify fjerner musik, som de mistænker for at have falske lyttere. Magasinet Rolling Stones skriver, at 750.000 sange er blevet fjernet i 2021, mistænkt for at have falske lyttere til økonomisk fordel for udgivere.

- Det er groft at kalde os for svindlere, der betaler andre for at lytte til vores musik. Det mest grove er, at musiktjenesten ikke har interesse i at høre os først, før musikken bliver fjernet. Det går ud over os, men værst af alt går det udover vores lytter, siger Fabrizio Barzanti.

Sauwestari har valgt at skifte distributør siden hændelsen.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra musikstreamingtjenesten Spotify omkring udelukkelsen af Sauwestari.