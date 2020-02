Satire: Bloomberg har købt Grønland

Walter Turnowsky Torsdag, 20. februar 2020 - 06:33

Nu er det alligevel sket: Grønland er blevet solgt til en amerikaner. Det er den demokratiske præsidentkandidat Michael Bloomberg, der i et vellykket forsøg på at irritere Donald Trump, har købt Grønland. Nyheden skal naturligvis ikke tages for pålydende, da den optræder i den faste satirespalte 'The Borowitz Report' i The New Yorker.

Michael Bloomberg er tidligere borgmester i New York og er nummer ni på Forbes liste over milliardærer, hvilket betyder, at han er en god del mere formuende end Donald Trump. Bloomberg har gjort sig bemærket ved at bruge milliarder på sin kampagne for at blive Demokraternes præsidentkandidat, alene på reklamer har han hidtil brugt to milliarder kroner. Og det er tydeligvis blandt andet det, satiren i The New Yorker spiller på.

‘The Borowitz Report’ skriver videre, at Donald Trump er blevet så ophidset over Bloombergs køb af Grønland, at han har forsøgt at købe Færøerne i stedet for. Dette skulle statsminister Mette Feredriksen dog have afvist med en bemærkning om, at man ikke mente, at Trump vil kunne styre Færøerne.

Allerede da debatten om Trumps planer om at købe Grønland var på sit højeste, tog 'The Borowitz Report' emnet under behandling. Dengang lød overskriften 'Danmark tilbyder at købe USA'.