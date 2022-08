Satellitbilleder viser ødelagte russiske fly på base på Krim

Ritzau Torsdag, 11. august 2022 - 06:46

I kølvandet på en række eksplosioner på en luftbase på Krim-halvøen tidligere på ugen viser satellitbilleder af basen nu omfattende skader og flere ødelagte russiske kampfly.

Det skriver BBC.

Saky-basen blev ramt af en række eksplosioner tirsdag. En person blev dræbt.

Basen ligger på den vestlige del af den russisk annekterede halvø.

Ukraine har ikke taget skylden for angrebet. De nye satellitbilleder peger dog i retning af muligheden for et målrettet angreb, skriver BBC.

Billederne fra det USA-baserede firma Planet Labs viser flere nedbrændte områder på basen.

Basens landingsbaner lader til at være intakte, mens otte fly ser ud til at være beskadiget eller ødelagte. Derudover ses flere kratere tydeligt.

Ifølge BBC er det endnu uklart, hvordan den russiske luftbase blev beskadiget eller af hvad.

Rusland hævder, at eksplosionerne var forårsaget af ammunition, der eksploderede.

Imens har Ukraines forsvarsminister antydet, at eksplosionerne kan skyldes skødesløse russiske soldater.

- Jeg tror, at russiske militærfolk på denne luftbase brød deres egen, meget simple regel: Lad være med at ryge på farlige steder, sagde forsvarsminister Oleksij Reznikov umiddelbart efter eksplosionerne.

Ifølge Ukraines luftvåben er omkring 12 russiske kampfly blevet ødelagt. Imens hævder Rusland, at ingen fly er blevet beskadiget.

Storbritanniens forsvarsminister, Bel Wallace, har antydet, at et angreb er mere sandsynligt end en ulykke. Det skyldes, at der var tale om to separate eksplosioner.

Wallace forsvarer samtidig Ukraines ret til at angribe Krim-halvøen.

- Det er helt legitimt for Ukraine at tage dødelig magtanvendelse i brug, hvis det er nødvendigt for at genvinde ikke alene sit territorium, men også skubbe fjenden tilbage, siger han til BBC.

BBC påpeger, at ethvert angreb fra Ukraine mod Krim-halvøen vi blive set som en eskalering af krigen.

I juli advarede den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev om, at "dommedag vil komme", hvis Ukraine angriber Krim.

Rusland annekterede den ukrainske halvø i 2014.